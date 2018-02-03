Россия - главный враг: США показали новую ядерную стратегию

Пентагон представил документ под названием "Обзор ядерной политики 2018" (Nuclear Posture Review), который фактически является обновленной ядерной доктриной. В ней Россия и Китай представлены, как главные потенциальные соперники.

Перевод текста публикует "Апостроф".

Главные тезисы выглядят следующим образом:

- "Холодная война" вернулась окончательно (Great Power competition).

"В разной степени Россия и Китай ясно дали понять, что они стремятся существенно пересмотреть международный порядок и нормы поведения, которые сложились после окончания холодной войны", - считают в Пентагоне.

"Россия продемонстрировала свою готовность применить силу для изменения карты Европы и навязать свою волю своим соседям, опираясь на неявные и явные угрозы превентивного ядерного удара", - подчеркивается в документе.

В частности, отмечается, что Россия и Китай разрабатывают ассиметричные меры для противодействия обычным (неядерным) силам США, что увеличивает риск просчета и военной конфронтации этих государств с Соединенными Штатами и их союзниками.

Подчеркивается, что Китай и РФ также разрабатывают противокосмическое вооружение, чтобы лишить США возможности проводить спутниковую разведку, позиционирование, навигацию и контролировать свое ядерное оружие. Москва и Пекин стремиться развивать наступательные возможности в киберпространстве для сдерживания, подрыва или поражения сил США, которые зависят от компьютерных сетей.

- Россия первой скинет атомную бомбу - сомнений нет.

"Хотя ядерное оружие играет сдерживающую роль как в российской, так и в китайской стратегиях, Россия может также использовать угрозу ограниченного ядерного удара или его фактическое использование в первую очередь для принуждения нас, наших союзников и партнеров к прекращению конфликта на благоприятных для России условиях. Москва, по-видимому, считает, что Соединенные Штаты не хотят реагировать на российское применение тактического ядерного оружия стратегическим ядерным оружием", - говорится в докладе.

- США не хотят воевать, но будут, если придется.

"В прошлом Соединенные Штаты и Россия поддерживали стратегический диалог для управления конкуренцией в ядерной сфере и ядерными рисками. Учитывая российские действия, в том числе оккупацию Крыма, это конструктивный диалог значительно сократился. Соединенные Штаты с нетерпением ждут нового дня, когда Россия будет взаимодействовать с США, их союзниками и партнерами прозрачно и конструктивно, без агрессивных действий и ядерных угроз", - отмечают в Пентагоне.

Кроме этого, говорится, что РФ рассматривает США и НАТО в качестве основных угроз для ее геополитических амбиций. Обращается внимание на военную доктрину Москвы, которая допускает превентивный ядерный удар с целью "деэскалации" конфликта на выгодных для России условиях и подчеркивается, что "эти ошибочные представления увеличивают перспективы для опасного просчета и эскалации".

"Россия стремилась обеспечить реализацию своей стратегии и доктрины путем всесторонней модернизации ядерного арсенала. Стратегическая ядерная модернизация России возрастала и будет продолжать наращивать мощности по выпуску боеголовок, а также дает РФ возможность быстро наращивать свои развернутые боеголовки", - заявляется в докладе.

- Россия стремительно модернизирует ядерное оружие - и США знают, зачем.

Обновляются все составляющие ядерной триады: стратегические бомбардировщики, а также ракеты ядерными боеголовками наземного и подводного базирования. Также РФ разрабатывает не менее двух новых межконтинентальных ракет, а также беспилотный подводный аппарат, который способен нести ядерную боеголовку (имеется ввиду "Статус-6" или Kanyon по классификации НАТО).

Также указывается, что действия РФ по разработкам вооружения нарушают "Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III) и "Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности" (РСМД). По мнению Москвы, говорится в документе, что разработка новых вооружений предоставит ей преимущества в случае военной эскалации.

"Наконец, несмотря на частую критику Москвы противоракетной обороны США, Россия также модернизирует свою давнюю ядерную систему противоракетной обороны и разрабатывает новую ракету-перехватчик", - констатируют в Пентагоне.

Кроме РФ и Китая в "Обзоре ядерной политики" указываются угрозы для США со стороны Ирана и КНДР.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент США Дональд Трамп назвал Российскую Федерацию и Китай соперниками, которые наравне с режимами-изгоями и террористическими группировками бросают вызов интересам, экономике и ценностям Америки.