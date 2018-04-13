Официально: в России заблокируют Telegram

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории РФ.

Соответствующее решение огласила судья Юлия Смолина, разрешив начать блокировку немедленно – до вступления решения по иску в законную силу, передает "Медиазона".

Отмечается, что рассмотрение иска по существу заняло не более 20 минут.

Представителей Telegram на заседании не было, поскольку создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в "откровенном фарсе". Однако адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.

Напомним, в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, 12 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал решение суда по этому делу законным.

Однако судебные разбирательства продлились до апреля 2018 года. 2 апреля Telegram снова отказался предоставить Роскомнадзору ключи для дешифровки сообщений.

В Telegram утверждают, что при создании "секретного чата" используется "асимметричное шифрование и алгоритм Диффии - Хеллмана", при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи".

"Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - утверждают в компании.