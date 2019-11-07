"Фейк!" Украинцы ярко высмеяли пропагандистов Кремля на форуме в Совете Европы. Фото и видео

В среду, 6 ноября, во время Международного форума за демократию, который проводился в Совете Европы в Страсбурге (Франция), пропагандистский канал Russia Today подвергли публичной критике.

Это произошло после выступления заместителя главного редактора RT Анны Белкиной. Как сообщает журналистка Алла Хоцяновская на своей странице Facebook, Russia Today пригласили выступать на панели, посвященной возвращению доверия к СМИ и противостоянию фейковым новостям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пропагандистка Белкина попыталась объяснить, почему СМИ во всем мире теряют доверие граждан, приведя негативные эпизоды во время выборов президента в 2016 году, а также начало Brexit.

Карикатура, высмеивающая сущность российской пропаганды Карикатура / Укринформ

Со своей стороны продюсер радио "Франс культура" Кристин Окрен поинтересовалась, почему Белкина не упомянула саму Россию, где фейковые новости транслируют федеральные каналы.

После этого во всей зале заседаний и на публичном балконе, где находилось около тысячи участников форума, прозвучали массовые аплодисменты и возгласы, направленные против RT.

Далее на большом экране появилась карикатура, высмеивающая сущность российской пропаганды. Работу создал художник парижского сатирического издания Charlie Hebdo, который работает на форуме.

После представители украинской делегации прервали очередную реплику Белкиной, поднялись со своих мест и начали скандировать: "Мировой форум за демократию – не место для пропаганды".

Украинцев массово и громко поддерживали и другие участники мероприятия. У организаторов спросили, почему они пригласили обучать стандартам прессы европейских журналистов представителя российской пропагандистской машины, знаменитой распространением фейков.

Впоследствии Украинская школа политических студий обнародовала видео, на котором журналисты скандируют "fake" во время выступления Белкиной и держат плакаты с надписью "Propaganda is not Journalism" ("Пропаганда не является журналистикой").

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова высмеяла возмущение российских пропагандистов сюжетом новой части популярного шутера Call of Duty от американских создателей.

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