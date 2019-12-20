Российских пропагандистов выгнали из Литвы: ЕСПЧ расставил точки над "i"

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российских пропагандмстов на действия Литвы по их выдворению со страны.

Об этом в Facebook сообщил нардеп 8-го созыв Борислав Береза, отметив, основательную и аргументированную позицию судей ЕСПЧ.

"Вчера (19 декабря) Суд обнародовал решение по делу "Зарубин и другие против Литвы" по высылке из Литвы и запрет на повторный въезд четырем российским журналистам, канала Россия -24 после их действий на конференции в Вильнюсе. Журналисты прибыли на Вильнюсский Русский Форум (конференция российской оппозиции) и, как было установлено, вели себя провокационно. В частности, при отсутствии аккредитации, они пытались получить доступ путем обмана, спровоцировали конфронтацию с охранниками и участниками Форума, планировали дальнейшие конфронтации и прочее", – говорится в сообщении.

В решении суда отмечено, что россиян выслали именно за агрессивные и провокационные действия, а не за заявления, мысли или публикации.

"В частности, поведение заявителей во время конференции, охарактеризованное властями как агрессивное и провокационное, не соответствовало принципам ответственной журналистики", – подчеркнули в ЕСПЧ.

Отметим, что решение ЕСПЧ является окончательным.

ЕСПЧ

Напомним, что в 2016 году власти Литвы выдворили четырех журналистов Всероссийской государственной телерадиокомпании за попытку проникнуть на форум российской оппозиции без аккредитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских представителей СМИ не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году. В частности, было отказано в допуске журналистам РИА Новости, Первого канала, RT, "Известий", "Пятого канала".

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