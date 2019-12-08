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8 декабря • обновлено в 22:04
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Российские боты оживились перед встречей Путина с Зеленским

2.8т
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Самая известная российская ботоферма – "Ольгино" оживилась перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Они якобы с определенной целью сейчас начали поддерживать в сети главу украинского государства.

Об этом говорит экс-депутат, политолог Вадим Денисенко. Он утверждает, что сам Зеленский отношения к этому не имеет, передает Depo.ua.

"Во время президентской кампании, в пиковые моменты, работало именно такое количество бото-аккаунтов, причем, надо понимать, что непосредственно Зеленский не имел своих ботоферм. Все ботофермы, которые работали рядом, – это были ботофермы тех, кто его реально и официально поддерживал. Но вместе с ними (не думаю, что в прямой координации) работали россияне, которые очень активно включились с определенного момента. И сейчас мы видим ту же историю. Сразу хочу сказать, Зеленский не занимался созданием своих ботоферм после того, как стал президентом. По крайней мере, я об этом не слышал ничего. Сейчас просто опять поднялись все ботофермы, которые работали раньше", – пояснил он.

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Российские боты оживились перед встречей Путина с Зеленским

Российские боты оживились перед встречей Путина с Зеленским

По его мнению, россияне очень активно включились в разгон месседжа о том, что это "танцы на крови; в стране траур, а тут якобы что-то празднуют".

"Я написал сегодня абсолютно невинный пост. Просто показал фотографию, где я на Майдане, рассказал свои мысли по поводу нынешней ситуации. Я не помню такого, чтобы мне пришлось удалить больше десяти комментов от людей, у которых нет ни одного написанного поста. То есть, типичных ботов", – сказал Денисенко.

Он выразил уверенность в том, что Россия, а именно Ольгино, подключилось к этой истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе". Митинг организовали накануне встречи в Нормандском формате.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Наверное, я тоже с Ольгино! Но повторю всё то, что я говорю все пять лет: Украину целенаправленно уничтожают страны НАТО с единственной целью - ослабить Россию! Это и организация переворотов ( цветных революций), и гражданской во йн ы, уничтожения ВПК Украины, превращения её в аграрную страну.
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2
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Kuksov Micha, Ты тоже из Ольгино.
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2
1
Петров Сергей
Петров Сергей
В ответ ПАП нанес мощный удар своей армией порохоботов!
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3
3
Иванович Василий
Иванович Василий
Он и прав, и - неправ, а неправ в том, что не все, подходящие под критерий "типичный бот", ими являются. Но что ольгинские пашут беспрерывно - это и данное сми лучшее тому доказательство. Вот насчет активизации - не знаю: кажется, что они здесь работают, практически на постоянку, а не "активизируются".
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