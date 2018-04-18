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Александр Охрименко
Александр Охрименко
Президент Украинского аналитического центраВсе статьи автора

России пришлось продавать сырую нефть

3.3т

За 2017 год, согласно данным Таможенной службы России, импорт автокранов из Китая в Россию вырос в 9 раз по сравнению с 2016 годом. России пришлось продавать сырую нефть, чтобы была валюта на закупку китайских автокранов.

Нельзя сказать, что Россия не пытается разнообразить свой экспорт и уменьшить долю экспорта сырой нефти и природного газа. Но пока что не очень получается. За 2017 год Россия, согласно данным Таможенной службы России, продала на экспорт товаров на сумму 357 млрд. долл., из них экспорт сырья в виде нефти, газа, железной руды и угля около 215 млрд. долл. или 60% всего экспорта. Без нефти и газа экспорт России составляет всего 142 млрд. долл., или 1164 долл. на душу населения. В Украине этот показатель за 2017 год составил 1139 долларов на душу населения. Разница есть, но не большая.

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За 2017 год положительное сальдо внешней торговли России 130 млрд. долл. В 2013 году этот показатель был 212 млрд. долл. Но, стоит вычесть из экспорта России нефть и природный газ, и положительное сальдо внешней торговли России становится отрицательным.

Политика жить за счет экспорта нефти и газа спасает экономику России, хотя и мешает нормально развиваться экономике. Можно сколько угодно вести разговоры о том, что нужно больше продавать на экспорт товаров с большой добавленной стоимостью, но на практике около 26% всего экспорта России, это сырая нефть. Доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме России всего 16%. Сырую нефть проще продавать, не нужно тратить усилия на производство бензина или дизтоплива. И спрос в мире на сырую нефть выше, так как другие страны сами хотят перерабатывать сырую нефть. Вот Россия и нарастила экспорт сырой нефти в натуральных показателях на 16% в 2017 году по сравнению с 2014 годом, а экспорт природного газа в натуральных показателях еще больше на 22%. Вот это и есть методы России по спасению своей экономики от падения цен на нефть в мире. Нужно просто больше продать сырой нефти за границу и можно компенсировать падение цены на газ.

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Россия продает за границу и продукцию машиностроения, вот только объем экспортной выручки от продажи всей продукции российского машиностроения, в том числе и оружия, в 4 раза меньше, чем выручка от продажи просто сырой нефти на экспорт. Вот так все просто.

У СССР была такая же привычка – продавать нефть и газ на экспорт, а потом за нефтедоллары покупать продукцию машиностроения и продовольствие. Россия тоже покупает импортное продовольствие, но меньше чем СССР. Вот это действительно существенное отличие экономики России от СССР. Но продукция машиностроения составляет около 50% импорта России. И эта тенденция постоянная. В 2016 году показатель импортного машиностроения в импорте России был 46%, а по итогам 2017 года 49%. В денежном эквиваленте рост импортных закупок продукции машиностроения в 2017 году вырос на 28% по сравнению с 2016 годом.

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Очень много Россия покупает импортных машин и оборудования. Главным поставщиком этой продукции является Китай. В 2017 году Россия купила в Китае на 28% или на 4 млрд. долл. больше продукции машиностроения, чем в 2016 году. Прежде всего, это планшеты, смартфоны, бытовая техника и различные электронные бытовые приборы. В России успешно расходуются деньги из госбюджета в Сколково, и при этом Россия наращивает импорт бытовой техники в Китае. Это и понятно, очень приятно и весело разворовывать деньги из госбюджета под псевдонаучные разработки нано технологий, тратить миллиарды на никому ненужные эксперименты. Потому что потом можно будет продать еще немного сырой нефти за границу, и за эту валюту купить смартфоны и планшеты. Жить за счет нефтедолларов действительно удобно. Зачем заниматься своей экономикой, если можно всегда купить за границей все, чего нет в своей стране.

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В России в прошлом году выросло производство легковых автомобилей. Это хорошо. Хотя, стоит напомнить, что на 36% вырос импорт кузовов, шасси и комплектующих для легковых автомобилей собираемых в России. Уже давно продукция российского ВАЗа вызывает только анекдоты. Большая часть легковых автомобилей, которые производятся в России, это сборка из импортных запчастей легковых автомобилей. Поэтому и растет импорт комплектующих из-за рубежа. Без этих комплектующих в России не было бы легковых автомобилей. Но, разговоры о том, что скоро Россия возродит славу ВАЗа и завалит мир легковыми автомобилями, очень популярны у российских экспертов. А тем временем за 2017 год Россия экспортировала легковых автомобилей, большая часть которых собрана из импортных комплектующих, на сумму 1,2 млрд. долл., а купила импортных легковых автомобилей на сумму около 7 млрд. долл. Бизнес, однако.

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И, наконец, пару слов об автокранах из Китая. В 2017 году вырос импорт тракторов и специальной техники в Россию. В стоимостном выражении рост этого импорта больше чем в 2,4 раза. Понятно, что база сравнения сыграла. Но, тем не менее, Россия активно скупала автокраны в Китае, трактора в Германии, специальную строительную технику в Голландии.

Для России нефть и удача, и проклятие. С одной стороны добыча нефти и ее экспорт дает эйфорию постоянного успеха, не нужно думать о будущем, достаточно только, как можно больше добывать нефти, и продавать на экспорт. С другой стороны, любые идеи о том, чтобы уменьшить зависимость экспорта страны и экономики страны от экспорта нефти и природного газа, очень сложно решаются. Так как продавать даже переработанную нефть в виде бензина сложно на мировом рынке, а, тем более, российские автомобили, и уж, тем более, самолеты. Поэтому и приходится больше думать о том, как наращивать добычу и продажу нефти и газа, чтобы хватило долларов купить в Китае, и не только в Китае, и автокран, и смартфон. Без такого рода продаж сложно будет обеспечить успешное существование экономики России.

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Александр ОхрименкоАлександр Охрименко
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