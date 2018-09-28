Новини з Фінляндії.

Поки йде слідство, офіційні органи повідомляють дуже обмежену інформацію, а тим часом журналісти проводять свої розслідування. Вчора оприлюднили дані, що угоди з нерухомістю компанії Airiston Helmen є підозрілими, фактично люди, які стоять за цією компанією, виступали в цих угодах водночас покупцями й продавцями. Виявилося, що оборудку з фінською нерухомістю було профінансовано на суму 4.5 млн євро компанією з Гонконгу, якою керує росіянин. Гонконг і сам є відомим офшором, але для надійності ця компанія оформлена на іншу, яка зареєстрована на Британських Віргинських островах, тобто офшор захований в офшорі.

Airiston Helmen придбала мінімум 11 об'єктів у південно-західній Фінляндії у період з 2007 по 2011рр. Це є в реєстрі нерухомості. Однак у 2014р. Airiston Helmen продала дещо зі свої нерухомості, і саме в цих угодах покупець і продавець були фактично однакові.

Журналісти відмічають, що такі складні схеми не потрібні для звичайних угод з нерухомістю. Звучить також тема ухиляння від податків, але й цим неможливо пояснити відомі вже дивні для європейців обставини. Тож за всім цим стоїть ще щось, чого ми поки що не бачимо.

Наш досвід показує, що це можна пояснити політичними впливами, безпековими питаннями, економічною війною країни-агресора, яку вона здійснює в багатьох куточках світу. Будемо спостерігати далі.