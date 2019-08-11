"Робокопы" Путина разогнали Майдан: западные СМИ взорвал протест в Москве

Западные СМИ возмутились жестоким разгоном митинга оппозиции в Москве (Россия), который прошел в субботу, 10 августа.

Так, рейтинговые издания вышли с заголовками о том, что силовики президента Владимира Путина пошли против толпы, уставшей от лидера РФ. Отметим, в ходе протестов были задержаны 250 человек.

"Робокопы" Путина не смогли заткнуть 50-тысячную толпу, требующую конца двадцатилетней диктатуры президента. Протестующие всех возрастов сжимали свои зонтики в серой московской мороси, сплачиваясь под прицелами полицейских снайперов на крышах", – написали в материале DailyMail.

Разгон протестов в Москве DailyMail

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Страницы иностранных сайтов после митингов в Москве пестрили кадрами, на которых спецназ задерживал россиян, применяя грубую физическую силу.

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Скриншот

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Пропангандисты Кремля остро восприняли подачу митинга на Западе. "Западные газеты написали про вчерашний митинг так, что остаётся ощущение: московская полиция разогнала согласованный митинг на 50 тыс. человек. Вот у кого можно поучиться фейк ньюз и пропаганде", – огрызнулись в Telegram-канале RT.

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