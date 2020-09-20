Рицин нашли в посылке Трампу: чем опасен этот яд

Рицин, который содержался в посылке, адресованной президенту США Дональду Трампу, чрезвычайно ядовит, особенно в виде аэрозоля.

Согласно исследованиям, для человека средняя смертельная доза рицина составляет 0,3 мг/кг перорально.

Рицин представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде. Этот яд не проникает через кожу. Пути отравления – обычно введение в кровь, чуть хуже проникновение через легкие (этот способ для рицина не всегда действенен).

Рицин получают из касторовых бобов, плодов растения Ricinus communis (русское название клещевина) путем обработки жмыха, остающегося после получения касторового масла (также содержащего следы рицина).

В отличие от касторового масла, очищенный рицин в медицине не применяется, хотя проводились разработки способов его использования для лечения рака, а также при вакцинации.

Известно, что рицин в 6 тысяч раз более ядовит, чем цианистый калий. Поскольку небольшой дозы рицина размером с булавочную головку достаточно, чтобы убить взрослого человека, способы применения рицина в качестве оружия массового поражения изучались военными ведомствами разных стран, начиная с Первой мировой войны, однако из-за ряда недостатков это вещество так и не было принято на вооружение.

Тем не менее, рицин нашел применение у спецслужб. Одним из наиболее известных инцидентов с применением рицина стало убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, который был отравлен в 1978 году при помощи укола зонтиком особой конструкции. По другим данным, оружие убийцы было пневматическим ружьем, стрелявшим микрокапсулой с рицином и замаскированным под зонтик. Доза, введенная Маркову, составила не более 450 мкг (0,45 миллиграмма).

Александр Солженицын утверждал, что КГБ пытался его отравить рицином, однако подтверждения этой информации из других источников нет.

Простота получения токсина сделала его потенциально доступным для террористических групп. Так, в 2001 году пресса сообщала об обнаружении инструкций по изготовлению рицина на разгромленной базе "Аль-Каида" в Кабуле. В 2003 году некоторое количество рицина было найдено у террористов в Лондоне, следы рицина обнаружились в ячейке хранения на Лионском вокзале в Париже.

В 2013 году ряд лиц из штата Миссисипи были арестованы за попытку послать президенту США Бараку Обаме и другим высокопоставленным лицам США письма с рицином. В мае этого же года мэру города Нью-Йорк прислали письмо с угрозами, содержащее рицин, предположительно в ответ на деятельность общественной организации "Мэры против нелегального оружия".

Позднее в Техасе предъявлены обвинения актрисе Шэннон Ричардсон, подозреваемой в рассылке писем со смертельным ядом американским политикам.

Как писал OBOZREVATEL, правоохранительные органы США перехватили посылку, адресованную Трампу, содержащую рицин.