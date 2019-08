Новая подлость Путина? Зачем Трамп поддержал Россию в G8

Запад попался на очередном заигрывании с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и заявлениям в поддержку интересов Кремля. На этот раз президент США Дональд Трамп вновь выразил желание видеть российского президента на саммите G7.

Главное:

Это будет целесообразно

Так, о возвращении России в "Большую семерку" отмечает Дональд Трамп:

"Если бы кто-то предпринял какие-то шаги, я бы с удовольствием об этом подумал", – добавил Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что его предшественник Барак Обама поддержал в 2014 году исключение России из группы ведущих промышленных стран по той причине, что его "перехитрили".

"Я думаю, президент Обама – Путин перехитрил его – не видел в России ничего хорошего, поэтому и хотел, чтобы она вышла", – пояснил Трамп.

Отметим, что это уже не впервые глава Белого дома заявляет о своих желаниях видеть Путина среди лидеров G7. В июне прошлого года, накануне саммита "Большой семерки" в Канаде, Трамп сообщил журналистам: "Почему мы проводим встречу без участия России? Я бы порекомендовал – и это им решать – но Россия должна присутствовать на встрече. РФ нужно дать возможность вновь принимать участие в саммитах, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров".

Впоследствии его слова поддались критике со стороны европейских лидеров.

На этот же раз возврат России в "Большую семерку" поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, по крайней мере так утверждают источники CNN.

По словам собеседника агентства, Трамп и Макрон уже договорились пригласить Россию и намерены обсудить это с главами других государств, входящих в состав G7, на саммите 24-26 августа.

Сообщается также, что именно Макрон внес предложение пригласить Россию на встречу в будущем году, которая пройдет в США. Трамп этой инициативе не возражал.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5