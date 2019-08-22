Новая подлость Путина? Зачем Трамп поддержал Россию в G8

Запад попался на очередном заигрывании с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и заявлениям в поддержку интересов Кремля. На этот раз президент США Дональд Трамп вновь выразил желание видеть российского президента на саммите G7.

Зачем Трамп хочет вернуть формат G8 – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8.

Такое предложение американскому президенту якобы озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, и лидеры уже даже договорились пригласить Владимира Путина на саммит в 2020 году.

В России отреагировали на слова Трампа, и ждут конкретных предложений.

Это будет целесообразно

Так, о возвращении России в "Большую семерку" отмечает Дональд Трамп:

"Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Думаю, что целесообразно было бы иметь там и Россию", – заявил американский лидер на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме.

"Если бы кто-то предпринял какие-то шаги, я бы с удовольствием об этом подумал", – добавил Трамп.

Дональд Трамп

Кроме того, американский президент заявил, что его предшественник Барак Обама поддержал в 2014 году исключение России из группы ведущих промышленных стран по той причине, что его "перехитрили".

Новости Трамп и Макрон задумали вернуть Россию в G8

"Я думаю, президент Обама – Путин перехитрил его – не видел в России ничего хорошего, поэтому и хотел, чтобы она вышла", – пояснил Трамп.

Отметим, что это уже не впервые глава Белого дома заявляет о своих желаниях видеть Путина среди лидеров G7. В июне прошлого года, накануне саммита "Большой семерки" в Канаде, Трамп сообщил журналистам: "Почему мы проводим встречу без участия России? Я бы порекомендовал – и это им решать – но Россия должна присутствовать на встрече. РФ нужно дать возможность вновь принимать участие в саммитах, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров".

Впоследствии его слова поддались критике со стороны европейских лидеров.

На этот же раз возврат России в "Большую семерку" поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, по крайней мере так утверждают источники CNN.

По словам собеседника агентства, Трамп и Макрон уже договорились пригласить Россию и намерены обсудить это с главами других государств, входящих в состав G7, на саммите 24-26 августа.

Эммануэль Макрон

Сообщается также, что именно Макрон внес предложение пригласить Россию на встречу в будущем году, которая пройдет в США. Трамп этой инициативе не возражал.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5 — Kylie Atwood (@kylieatwood) 21 августа 2019 г.

Примечательно, что днем ранее, на пресс-конференции по случаю встречи с Путиным, французский президент упомянул формат G8 и назвал условие возвращения РФ.

"Возвращение к "восьмерке", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе", – сказал он, отметив, что Европа ждет от Кремля взаимодействия и скорейшего урегулирования кризиса на Донбассе.

В России ждут конкретных предложений

Еще год назад, комментируя слова Трампа о надобности разрешить РФ принимать участие в саммитах "Большой семерки", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах".

Дмитрий Песков

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал условия, при которых РФ может вернутся в G7 – отмена санкций и уважение интересов.

"Отсюда ключевое: а оно нам надо? Убежден, что нам не нужно бросаться на каждую реплику о "неплохо бы вернуть Россию, если она..." и т. п., а предложить собственные условия для возвращения: отмена санкций и уважение интересов. Иначе это будет бессмысленной тратой времени ради очередных амбиций и тщеславия западников", – заявил тогда Косачев.

Но требований лидерам "Большой семерки" так никто официально и не рискнул предоставить. Вместо этого, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в "Большую восьмёрку".

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение", – прокомментировала последнее заявление Трампа Захарова.

Мария Захарова ТАСС

Какие перспективы

В своем блоге украинский журналист и аналитик Виталий Портников отметил один важный момент – чтобы РФ смогла вернутся в G8, нужно согласие всех остальных ее участников.

На эту тему в эфире ObozTV высказался глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, по мнению которого возвращение России точно поддержит Италия, как, впрочем, и в прошлом году. Не исключено, что "за" выступят и в Германии, которая до этого пролоббировала возвращение российской делегации в ПАСЕ.

"Остается у нас не такой большой выбор. По Великобритании мы прекрасно понимаем, что она сейчас больше занята своими внутренними вопросами. И я не думаю, что Украина стоит на повестке дня. Единственным форпостом, на мой взгляд, во всей этой большой геополитической компании, может быть, конечно, Канада. И то это будет только потому, что Украина демонстрировала все это время дипломатические связи с Канадой, не прерывая их, и Канада также демонстрировала довольно лояльную позицию к Украине", – сказал Шлинчак.

Впрочем, реакция Берлина для Украины остается довольно обнадеживающей. Комментируя слова Трампа в правительстве ФРГ заявили, что обсуждение возвращения России в G8 станет возможным, когда будет видна перспектива устранения причин ее исключения.

Учитывая вышесказанное, перспектив, что все лидеры стран-членов G7 смогут сойтись в одном мнении, не так много, что и означает низкую вероятность возвращения России в международный клуб.

Впрочем, президент РФ и сам демонстрирует свое нежелание принимать участие в саммитах "восьмерки", считает американист Николай Белесков.

"Россия сама не особо в этом заинтересована, как можно понять из слов того же Путина, во время встречи с Макроном, он не считает членство в "восьмерке" чем-то важным. Кремль видит другие площадки, где Россия задействована, тот же формат G20, где она может решать свои вопросы и проблемы", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Саммит G20 с участием Владимира Путина в 2019 году Газета.ру

К такому же мнению склоняется и Шлинчак, по его словам, мировые лидеры и без участия России в саммитах "семерки", начинают признавать ее лидера.

"Я не знаю, что более важно для самой России. Что важнее для Владимира Путина. Условно говоря, отказаться от своей идеи про восстановление "великой российской империи" или чтобы его признавали мировые лидеры. В конце концов, эти мировые лидеры и без условий начинают признавать Россию. Посмотрите, как общался президент Франции Макрон с Владимиром Путиным. Да такое впечатление, что он ему в рот заглядывал", – заявил он.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

В тоже время Белесков отмечает, что заявления Трампа стали скорее следствием слов французского президента, которые перед встречей со своим российским коллегой сказал, что обсудит с ним все то, что лидеры G7 будут обсуждать на саммите 24-26 августа в Биарицце на юге Франции.

Я сомневаюсь, что накануне президентских выборов в США Трампу будет целесообразно приглашать Путина в США. В пик предвыборной гонки, в которой будет участвовать сам нынешний американский президент, он даст возможность спекулировать на тему: почему в Америку пригласили Путина, когда Россия не выполнила тех условий, на которых ее должны вернуть в G8, а именно – возвращение Крыма и деоккупация Донбасса", – объяснил американист.

Для справки: G8 – международный клуб правительств восьми высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Россия). В 2014 году семь членов международного клуба осудили действия РФ из-за аннексии Крыма и не приехали на саммит, который должен был пройти в Сочи в июне того года.

Вместо этого в эти "семерка" лидеров собралась в Брюсселе и с тех пор формат изменил название на G7.

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