В США в среду, 4 марта, объявили первые результаты одного из ключевых этапов президентской гонки 2020 – праймериз ("супервторника").

Так, один из главных конкурентов Дональда Трампа, бывший вице-президент США Джо Байден победил в Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Северной Каролине и Вирджинии. По данным Reuters, всего он получил преимущество в 8 штатах.

Другой кандидат от демократов, сенатор Берни Сандерс стал лидером в Колорадо и Вермонте. Также он собрал максимум голосов в Калифорнии.

В США озвучили результаты праймериз: побеждают Трамп и Байден

При этом, по подсчетам, Байден набирает на демократических праймериз почти 100 делегатов, вдвое больше, чем у Сандерса, Майк Блумберг набирает семь делегатов, Элизабет Уоррен – четыре, а Тулси Габбард получила лишь один голос.

Трамп же победил среди республиканцев без конкуренции - он стал лидером в 9 штатах из 13. После этого президент выдал едкую шутку об оппонентах в Twitter: "Но они и так знали, кто победит".

"Супервторником" в США называются день, когда внутрипартийные праймериз и кокусы происходят одновременно в 14 штатах. Во вторник праймериз прошли в Калифорнии, Юте, Колорадо, Миннесоте, Оклахоме, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Теннеси, Массачусетсе, Северной Каролине, Вирджинии, Мне, Вермонте и Самоа. Также начали голосования и демократы за рубежом.

"Супервторник" является определяющим для многих кандидатов, он также демонстрирует главные шансы на будущее избрания представителем своей партии.

Напомним, предварительные внутрипартийные голосования будут проходить до начала июня, кандидат от республиканцев будет официально выдвинут на партийном съезде в августе. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из президентской гонки выбыли миллиардер Том Стайер и бывший мэр города Саут Бенд Пит Буттиджидж

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