Резкое исчезновение Путина: Кремль подлил масла в огонь

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать в Сочи на матче ¼ Чемпионата мира между сборным России и Хорватии.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

"Нет, пока такая поездка в графике не появилась", — сказал Песков.

При этом спикер Кремля не уточнил, где находится президент РФ и почему он не появляется на публике несколько дней.

Напомним, ранее стало известно, что аминистрация президента России отменила все публичные мероприятия с участием Путина в период с 2 по 8 июля, при этом не указав причин такого шага.