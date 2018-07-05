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ПолитикаЭкономика

Резкое исчезновение Путина: Кремль подлил масла в огонь

8.8тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать в Сочи на матче ¼ Чемпионата мира между сборным России и Хорватии.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

"Нет, пока такая поездка в графике не появилась", — сказал Песков.

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При этом спикер Кремля не уточнил, где находится президент РФ и почему он не появляется на публике несколько дней.

Напомним, ранее стало известно, что аминистрация президента России отменила все публичные мероприятия с участием Путина в период с 2 по 8 июля, при этом не указав причин такого шага.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
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olex
olex
где, где? в караганде! ботокс колет перед встречей с трампом..... он как женщина, которая перед встречей с любимым хочет выглядеть моложе и свежее.....фобия старости у царька.
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
olex, Идиот, майданутый, это твой бог, хотел отдохнуть от Путина, зашол на хохляцкие паблики, а тут его ещё больше
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