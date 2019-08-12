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Режиссер-фанат Путина обвинил Украину в фашизме

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Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что в Украине якобы воцарился фашизм.

"Доказательством" этого он назвал якобы присутствие страха перед Российской Федерацией, которое сделало людей в чужой ему стране националистами. Своими неадекватными размышлениями Шахназаров поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Скриншот видео

"Вообще-то то, что существует в Украине, – все это подходит под определение фашизма. Не нацизма, потому что, действительно, нацизм был отягощен антисемитизмом. А была форма фашизма итальянского, в котором антисемитизма не было. Но в принципе это была та же либерально-буржуазная диктатура, идеологией которой был крайний национализм. Только таким путем буржуазия может сохранить сове преимущество. И, соответственно, она необыкновенно боится Российской Федерации. Поэтому она антироссийская, однозначно", – высказался фанат оккупационной политики Кремля об Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шахназаров заявил, что Украину якобы может постигнуть судьба бывшей Чехословакии. По его мнению, страна должна разделиться, поскольку в ней живет два разных народа.

Также он цинично обвинил Украину в предательстве России. При этом он умолчал о том, что страна-агрессор лишила ее 7% территории и развязала войну на Донбассе.

Помимо всего Шахназаров заявил, что Украина якобы распадется, если не откажется от пророссийски настроенной части своего общества.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Шахназаров Карен
Место
Россия
Тег
Новости России
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