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14 октября • обновлено в 01:26
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Решили "убрать"? В сети заявили о гибели повара Путина

1.8т Читать материал на украинском

В сети набирают оборотов слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина.

Как передает телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", активно распространяется информация о том, что Пригожин разбился на самолете в Конго.

При этом некоторые блогеры и ресурсы в сети предполагают, что повара Путина, связанного с ЧВК "Вагнера", внезапно решила "убрать" власть. Но есть версия о том, что он сам разыграл свою гибель.

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Официального подтверждения смерти Пригожина нет. "Несколько часов назад мы отправили запрос в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать информацию о гибели Пригожина. Ответа нет", - сказано в сообщении.

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Sputnik

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожина заподозрили в том, что он убил российских журналистов в Африке.

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Персона
Владимир Путин
Тег
ЧВК Вагнер
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