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"Решение было ужасным!" Украинский посол резко "наехал" на Германию

4.8т Читать материал на украинском

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что после возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) доверие украинцев к Германии подорвано.

Об этом он сказал в ходе интервью немецкой газете Die Welt, отметив, что за данное решение проголосовали, в частности, депутаты из ФРГ.

"Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов.

В особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС. Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", – сказал дипломат.

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Иллюстрация. Флаги Украины и Германии

Иллюстрация. Флаги Украины и Германии

Газета 2000

Он выразил опасение по поводу того, что Германия начнет договариваться с РФ, игнорируя интересы Украины.

"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", – отметил Мельник.

Посол также вспомнил о недавнем телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

По мнению дипломата, этим звонком Зеленский хотел направить Берлину и Парижу сигнал о необходимости активнее работать над поиском решения по Донбассу и поддерживать Киев.

Андрей Мельник

Андрей Мельник

LIGA.net

Напомним, недавно глава германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер выступил за снятие экономических санкций с России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Андрей Мельник
Место
Германия
Теги
Украина Россия политика дипломат ПАСЕ
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Livesey David
Livesey David
"Уsраинский посол резко "наехал" на Германию", как наехал, грозил, что уsраина больше не даст Германии денег в долг, что ли? ))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Допиздитесь, что по вам так наедут как катком по яйцам... Нашли на кого тяфкать, хоть бы остатки здравого смысла не теряли, кто там из Европы реально всех кормит-то...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Украинский посол резко наехал на Германию... Как??? Языком посол наехал на клитор Меркель!
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