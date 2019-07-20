"Решение было ужасным!" Украинский посол резко "наехал" на Германию

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что после возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) доверие украинцев к Германии подорвано.
Об этом он сказал в ходе интервью немецкой газете Die Welt, отметив, что за данное решение проголосовали, в частности, депутаты из ФРГ.
"Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов.
В особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС. Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", – сказал дипломат.
Иллюстрация. Флаги Украины и Германии
Газета 2000
Он выразил опасение по поводу того, что Германия начнет договариваться с РФ, игнорируя интересы Украины.
"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", – отметил Мельник.
Посол также вспомнил о недавнем телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
По мнению дипломата, этим звонком Зеленский хотел направить Берлину и Парижу сигнал о необходимости активнее работать над поиском решения по Донбассу и поддерживать Киев.
Андрей Мельник
LIGA.net
Напомним, недавно глава германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер выступил за снятие экономических санкций с России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ, несмотря на возвращение России в эту организацию.
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