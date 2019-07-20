"Решение было ужасным!" Украинский посол резко "наехал" на Германию

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что после возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) доверие украинцев к Германии подорвано.

Об этом он сказал в ходе интервью немецкой газете Die Welt, отметив, что за данное решение проголосовали, в частности, депутаты из ФРГ.

"Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов.

В особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС. Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", – сказал дипломат.

Иллюстрация. Флаги Украины и Германии Газета 2000

Он выразил опасение по поводу того, что Германия начнет договариваться с РФ, игнорируя интересы Украины.

"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", – отметил Мельник.

Посол также вспомнил о недавнем телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

По мнению дипломата, этим звонком Зеленский хотел направить Берлину и Парижу сигнал о необходимости активнее работать над поиском решения по Донбассу и поддерживать Киев.

Андрей Мельник LIGA.net

Напомним, недавно глава германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер выступил за снятие экономических санкций с России.

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