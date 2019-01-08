Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

Из-за рекордного снегопада, который парализовал Грецию, в столице – Афинах – закрыли школы и остановилось движение транспорта.

Дороги стали непроходимыми из-за льда, сообщает Reuters. При этом, пострадал не только автомобильный транспорт – с помехами столкнулись также и железнодорожники.

"Афинский акрополь, национальные памятники и места археологических раскопок в Афинах во вторник припорошил снег, а школы в регионе Аттики закрыли", – сказано в сообщении.

Twitter SevereweatherEU

Twitter George Roussos

По данным греческим метеорологов, столбики термометров опустились до - 20,9°, что крайне нетипично для данного региона. Сильные дожди и снегопады были зафиксированы и на средиземноморском острове Кипр.

Twitter John Newman

Twitter John Newman

Twitter John Newman

Отмечается, что местные власти с помощью спецтехники расчищают автодороги от снега.

Rare snowfall in Athens as northern Greece sees -23C ❄️ | https://t.co/QZqormzOZ8 pic.twitter.com/R5hrsyt28O — RTÉ News (@rtenews) 8 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о первых жертвах аномального снегопада в Греции.