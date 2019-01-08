Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

Из-за рекордного снегопада, который парализовал Грецию, в столице – Афинах – закрыли школы и остановилось движение транспорта.
Дороги стали непроходимыми из-за льда, сообщает Reuters. При этом, пострадал не только автомобильный транспорт – с помехами столкнулись также и железнодорожники.
"Афинский акрополь, национальные памятники и места археологических раскопок в Афинах во вторник припорошил снег, а школы в регионе Аттики закрыли", – сказано в сообщении.
Twitter SevereweatherEU
Twitter George Roussos
По данным греческим метеорологов, столбики термометров опустились до - 20,9°, что крайне нетипично для данного региона. Сильные дожди и снегопады были зафиксированы и на средиземноморском острове Кипр.
Twitter John Newman
Twitter John Newman
Twitter John Newman
Отмечается, что местные власти с помощью спецтехники расчищают автодороги от снега.
Rare snowfall in Athens as northern Greece sees -23C ❄️ | https://t.co/QZqormzOZ8 pic.twitter.com/R5hrsyt28O— RTÉ News (@rtenews) 8 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о первых жертвах аномального снегопада в Греции.