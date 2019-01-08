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Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

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Из-за рекордного снегопада, который парализовал Грецию, в столице – Афинах – закрыли школы и остановилось движение транспорта.

Дороги стали непроходимыми из-за льда, сообщает Reuters. При этом, пострадал не только автомобильный транспорт – с помехами столкнулись также и железнодорожники.

"Афинский акрополь, национальные памятники и места археологических раскопок в Афинах во вторник припорошил снег, а школы в регионе Аттики закрыли", – сказано в сообщении.

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Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

Twitter SevereweatherEU

Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

Twitter George Roussos

По данным греческим метеорологов, столбики термометров опустились до - 20,9°, что крайне нетипично для данного региона. Сильные дожди и снегопады были зафиксированы и на средиземноморском острове Кипр.

Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

Twitter John Newman

Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

Twitter John Newman

Рекордный снегопад впервые за зиму накрыл Грецию: поразительные фото и видео

Twitter John Newman

Отмечается, что местные власти с помощью спецтехники расчищают автодороги от снега.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о первых жертвах аномального снегопада в Греции.

Место
Греция
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Митрополит кефира, ряженки и сметаны Серафим накликал на Грецию рекордный снегопад.
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