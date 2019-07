Рекордные +42: Европу накрыла адская жара. Фото и видео

Аномальная жара в Европе в четверг, 25 июля, побила все температурные рекорды и привела к масштабным сбоям во всех сферах общественной жизни.

Об этом пишет BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, по данным метеорологической службы Германии, термометры в стране показали плюс 41,5 градуса. Национальный рекорд тепла зафиксирован также в Нидерландах (41,7 градуса) и Бельгии (40,2 градуса). При этом сообщается, что в Бельгии установилась самая жаркая погода с 1833 года, когда начали проводить метеонаблюдения.

Красный сигнал тревоги был издан в северной Франции, где температура достигла рекордных 42,6 градусов. Власти призвали жителей по возможности не выходить из дома. Закрыты также детские сады и учебные заведения.

Объявлено о наивысшем уровне опасности из-за жары в Парижском регионе и 19 других департаментах. По словам министра здравоохранения Франции Аньесы Бюзен, жара затронет около 20 млн человек.

Аномально жаркая погода уже привела к закрытию атомных станций. Отмечается, что французской компании Electricite de France, которая генерирует около 3/4 электроэнергии для страны и управляет 59 энергоблоками АЭС, пришлось уменьшить выработку. Остановлены два реактора, а в ближайшее время планируется наполовину снизить мощность ещё двух из-за того, что вода в реках нагрелась настолько, что уж не может охлаждать станцию.

Адская жара зафиксирована также в Великобритании. Там местные жители спасаются на пляжах. Примечательно, что полиция выловила тела двух людей в лондонской Темзе, гибель которых связывают с высокой температурой. Произошли также существенные сбои в работе транспорта.

Отметим, Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордно жаркая погода в Европе из космоса. Снимок был опубликован на сайте международной организации и показал, что жарче всего в четверг, 25 июля, было в Испании, Италии и Франции.

As a #heatwave sweeps across Europe for the second time this summer, the Spanish can teach us a thing or two about how to deal with this extreme weather. https://t.co/YnfOIrgGVQ pic.twitter.com/fydc3n2lx9