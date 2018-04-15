"Референдум понадобится": Путину предрекли непростые годы

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости провести референдум, чтобы продлить полномочия президента РФ Владимира Путина, вполне может стать реальностью.

В комментарии "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова объяснила, что такое заявление могло прозвучать для того чтобы как-то укрепить позиции своего клана, своих друзей в связи с назначениями в правительство России.

"Сейчас основная интрига – это кто куда будет назначен, кто куда будет перемещен, какие губернаторы могут поменяться и так далее. 7 мая состоится инаугурация Путина, соответственно вся грызня и политическая игра идет вокруг назначения в новое правительство", – говорит Курносова.

Помимо этого, такое заявление могло прозвучать, как поддержка российскому президенту на фоне последних международных событий – санкций США и обострение ситуации в Сирии, считает она.

"Я не могу исключить такую возможность, другое дело, непонятно зачем об этом говорить именно сегодня, когда 6-ти летний срок только начинается. Но то, что что-то подобное может произойти в ситуации, если не смогут выправить экономическую ситуацию", – отметила российская оппозиционерка.

Также Курносова объяснила, что заявления Кадырова всегда не случайны.

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"То, что этот срок для Путина будет очень непростым, это совершенно точно. Если ситуация начнет ухудшаться, и они не смогут ее исправить, я не исключаю, что референдум может быть инициирован задолго до окончания срока, именно потому, что к окончанию срока не пойми, что там будет", – сказала она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", российский президент Владимир Путин – это диктатор 21 века, отравленный властью, поэтому никаких изменений в его политике ждать не приходится.