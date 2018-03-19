Разжигание нетерпимости: в Варшаве устроили украинофобскую акцию

Возле посольства Украины в Варшаве польские ультраправые организации провели акцию, в ходе которой распространяли антиукраинские заявления.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля", — заявили в посольстве Украины в Польше.

Одновременно с протестами польских националистов к украинскому посольству пришли поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше", говорится в сообщении.

По словам журналиста Евгения Приходько, польские националисты сожгли портреты лидера ОУН Степана Бандеры и командующего УПА Романа Шухевича, а посол польского Сейма Роберт Винницкий положил на землю красно-черный флаг Украинской повстанческой армии и стал на него.

"Нет и не может быть вопросов к ультраправым, потому что дружба с Россией и отсутствие ума, наверное, оправдывает подобные действия. Поэтому остается только две надежды. Первое, что в Киеве не ответят тем же. Второе, что польское правительство осудит настолько радикальный способ декларирования своих взглядов под стенами украинского посольства. Всему есть предел", - написал он в своем Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", Польша "приостановила" скандальный закон о бандеризме, он не вступил в силу с 1 марта, как планировалось. Соответствующие выводы по закону должен сделать Конституционный суд.