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8 мая • обновлено в 21:42
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Разведка России взломала почту Меркель: разгорается шпионский скандал

5.2т
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В Германии началось следствие по факту взлома российской военной разведкой личной почты канцлера Ангелы Меркель в 2015 году

Как сообщает Spiegel Netzwelt, 8 мая 2015 года хакер с никнеймом Scaramouche взломал компьютеры в парламентском офисе Меркель. В этот день Бундестаг принимал гостей в честь 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, в том числе, и дипломатов из России.

В итоге хакер скачал около 16 гигабайт данных и парализовал IT-систему Бундестага на несколько дней. Среди украденных данных были и тысячи писем из офиса канцлера.

Российские хакеры взломали почту Ангелы Меркель

Российские хакеры взломали почту Ангелы Меркель

Picture Alliance

За расследование взялись Федеральное управление уголовной полиции, Федеральное управление по вопросам информационной безопасности и несколько частных компаний. Они изъяли более 300 серверов и установили, что злоумышленник получил доступ к двум аккаунтам Меркель с письмами с 2012 по 2015 год.

Следствие считает, что за атакой стоит российская военная разведка, однако пока точно неизвестно какие именно данные из писем были украдены.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские хакеры пытались взломать серверы украинской газовой компании Burisma, в правлении которой состоял Хантер Байден.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
хакеры
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Теги
Киберпреступность Кибератака хакеры
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Комментарии
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Андреев Виталий
Андреев Виталий
А пароль был 1234... Детский лепет от вислоухих, почту взломали... секретные данные там Меркель хранила...)))
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Вроде только у АНБ есть доступ к компьютеру и телефону Ангелы? Они занимались расследованием, когда АНБ ее телефон контролировало?
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ковпак сидор
ковпак сидор
"за атакой стоит российская военная разведка" в оригинальном тексте такого нет,это ваши хотелки.
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