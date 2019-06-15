"Развалится, как СССР": Россию предупредили о финале гонки вооружений

Российская Федерация не способна конкурировать в гонке вооружений с США и тем более с Северно-Атлантическим Альянсом (НАТО).

Такое мнение высказал в эфире ObozTV капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке Гарри Табах. Он не исключил, что если Россия будет упорствовать в этой гонке, то она может закончить как СССР.

"Когда Советский Союз пытался гнаться за нами в гонке вооружений, он просто разорился. Они не смогли конкурировать с нами. Сегодня Россия тем более не может конкурировать вооружениями с США или с НАТО, которое уже в 5 раз больше, чем при СССР. Если сравнивать бюджеты – они совершенно несравнимы", – подчеркнул он.

По словам Табаха, на Западе пока не видят реальных успехов в модернизации армии, о которых заявляет Россия.

"Деньги Россия выделяет (на гонку вооружений. – Ред.). Летают или нет ракеты, на которые выделяются деньги… По мультфильмам похоже, что да. Но в реальности мы не видим этого… Пока что мы видим, что они очень хорошо сбивают свои же старые самолеты своими же старыми ракетами", – отметил американский офицер.

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Что касается российских ядерных боеголовок, то их он считает оружием устрашения.

"Вас (Украину. – Ред.) Путин не может запугать ядерными боеголовками. Он пугает в основном США. Тех, кто через океан. Потому что если здесь ядерная боеголовка, не дай Бог, взорвется, это может иметь больший эффект на Россию, чем на Украину. Это не оружие ближнего боя. Это вообще не оружие для войны. Это оружие для уничтожения мира", – объяснил Табах.

При этом он выразил надежду на то, что "Россия развалится до того, как Украина развалится".

На уточняющий вопрос ведущего, что он имеет в виду, капитан ответил:

"Нет, Украина не должна развалиться. Но это мечта Владимира Владимировича Путина. Чтобы развалилась Америка, Украина, Запад… Вот я надеюсь, что Россия развалится раньше", – уточнил он.

Военный парад на Красной площади в Москве в 2019 году kp.ru

OBOZREVATEL напоминает, что США и Россия оказались на пороге новой гонки вооружений после того, как стороны решили приостановить действие договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Сначала о выходе из соглашения объявил Вашингтон в связи с тем, что Москва не выполняет свои обязательства. А впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил о принятии "зеркальных мер".

Договор о ликвидации РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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