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Разгадана личность серийного убийцы Джека-потрошителя

1.8тЧитать материал на украинском

Тайна личности серийного убийцы Джека-потрошителя оставалась нераскрытой более 120 лет.

Ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса привели доказательства версии, что маньяком был душевнобольной польский еврей-эмигрант Аарон Косминский, сообщает The Sun.

Эксперты провели молекулярный анализ шали, на которой была ДНК одной из жертв — Кэтрин Эддоус, а также убийцы. Образцы Косминского совпали с ДНК на шарфе, который, к слову, остался единственным вещдоком в деле серийного убийцы.

Пять лет назад уже была выдвинута версия, что Джеком-потрошителем был парикмахер Аарон Косминский. Однако тогда доказательства его причастности к убийствам поставили под сомнение.

Иллюстрация

Иллюстрация

shutterstock

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Сотни детей за 20 лет: на Сумщине поймали серийного маньяка-педофила

Джек-потрошитель — это серийный убийца, который орудовал в пригородах Лондона в 1888 году. Его жертвами становились проститутки из трущоб, которым он сначала перерезал горло, а после вскрывал брюшную полость. Точное количество убитых до сих пор не установлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине умер жесточайший серийный маньяк, который изнасиловал и убил десятки детей.

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Место
Англия
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