Разбегались и кричали: в Исландии гигантская волна накрыла туристов. Видео

На знаменитом своим черным песком пляже Рейнисфьяра, который находится в Исландии, гигантская волна сбила с ног группу туристов. Вода накрыла их с головой и протащила по берегу.

Видео инцидента снял патрульный офицер, который был в тот момент на дежурстве, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В Исландии волна накрыла туристов Скриншот из видео Dailymail

На кадрах видно, как огромная волна набирает мощность, при этом туристы забирались на скалы в попытке убежать от воды. Но волна накрыла их и унесла несколько человек. Полицейский за кадром проговаривал лишь – "Идиоты".

В результате инцидента один из туристов получил серьезную травму плеча. Люди вызвали "скорою", и пострадавшего мужчину госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, туристы фотографировались на пляже в Исландии, когда произошло ледяное цунами, им пришлось спасаться бегством.

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