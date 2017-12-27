УкрEngРус

Расстреляли дом: в США чудом выжил шестимесячный плод после смерти матери

1.2тЧитать новость на украинском

Врачи в американском городе Тусон (штат Аризона) спасли шестимесячный плод после убийства беременной женщины.

Об этом сообщает местное издание Tucson News Now.

23 декабря полицейские прибыли по вызову в один из районов, когда обнаружили в здании беременную женщину с огнестрельным ранением. Ее сразу же отправили в больницу, однако врачам не удалось спасти пострадавшую.

Несмотря на это, плод все же выжил. Его подключили к системам жизнеобеспечения. Ребенок находится в критическом состоянии.

Новости
Одна на миллион: темнокожая женщина родила уникального ребенка

По версии полиции, в тот день 19-летняя Жасмин Вега спала в своем доме. Неизвестные обстреляли здание снаружи. При этом, больше никто не пострадал. Преступников пока не обнаружили.

Как сообщал "Обозреватель", убийцы поместили тело пропавшей студентки в сумку и бросили ее в лесу в российском Новосибирске.

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Тема
Криминал
Место
США
Объекты
ребенокбеременностьстрельба
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости