Расстреляли дом: в США чудом выжил шестимесячный плод после смерти матери

Врачи в американском городе Тусон (штат Аризона) спасли шестимесячный плод после убийства беременной женщины.

Об этом сообщает местное издание Tucson News Now.

23 декабря полицейские прибыли по вызову в один из районов, когда обнаружили в здании беременную женщину с огнестрельным ранением. Ее сразу же отправили в больницу, однако врачам не удалось спасти пострадавшую.

Несмотря на это, плод все же выжил. Его подключили к системам жизнеобеспечения. Ребенок находится в критическом состоянии.

По версии полиции, в тот день 19-летняя Жасмин Вега спала в своем доме. Неизвестные обстреляли здание снаружи. При этом, больше никто не пострадал. Преступников пока не обнаружили.

Как сообщал "Обозреватель", убийцы поместили тело пропавшей студентки в сумку и бросили ее в лесу в российском Новосибирске.