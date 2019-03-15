|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Расстрел в Новой Зеландии онлайн: появилось полное видео убийцы

Читать материал на украинском

Появилось полное видео, снятое стрелком Брентоном Таррантом, который устроил кровавый теракт в Новой Зеландии.

Кадры расстрела убийца транслировал в соцсеть, однако аккаунт вскоре заблокировали. Судя по видео, австралиец передвигался по городу с огнестрельным оружием, как в компьютерной игре, расстреливая всех на своем пути. Перед началом нападения Брентон Таррант сказал:"Помните, парни, подписывайтесь на Пьюдипая".

Напомним, что по последним данным в результате теракта погибли 49 человек, еще 40 получили ранения.

Новости
Крики, стоны и кровь: появились видео первых минут после теракта в Новой Зеландии

Как сообщал OBOZREVATEL, у стрелка было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации". Так, на рожке для автомата Брентона Тарранта видна надпись на русском языке "Сражение при Каргуле 1770" – это русско-турецкая война, а также "Битва при Булаир 1913".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Новая Зеландия
Теги
терактстрельба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения