Расстрел в Новой Зеландии онлайн: появилось полное видео убийцы

Появилось полное видео, снятое стрелком Брентоном Таррантом, который устроил кровавый теракт в Новой Зеландии.

Кадры расстрела убийца транслировал в соцсеть, однако аккаунт вскоре заблокировали. Судя по видео, австралиец передвигался по городу с огнестрельным оружием, как в компьютерной игре, расстреливая всех на своем пути. Перед началом нападения Брентон Таррант сказал:"Помните, парни, подписывайтесь на Пьюдипая".

Напомним, что по последним данным в результате теракта погибли 49 человек, еще 40 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, у стрелка было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации". Так, на рожке для автомата Брентона Тарранта видна надпись на русском языке "Сражение при Каргуле 1770" – это русско-турецкая война, а также "Битва при Булаир 1913".

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