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Расстрел мечетей в Новой Зеландии: подмечен серьезный звонок

1.8тЧитать материал на украинском

Нападения на мечети в Новой Зеландии – это очень серьезный звонок. Он свидетельствует о нарастании социальной напряженности в обществе, подпитываемой антииммиграционной риторикой правых.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса на своей странице в Facebook. По его словам, это – первое крупное нападение не исламских экстремистов, а белых против мусульман.

"К сожалению, не могу сказать, что это последний подобный инцидент. Смотря на то, что происходит в Европе, я не исключаю, что подобные нападения повторятся где-нибудь во Франции, Германии, Италии или Австрии", – заявил Куса.

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Расстрел мечетей в Новой Зеландии: подмечен серьезный звонок

AP

Он призвал западные элиты задуматься над этой реальной проблемой ближайшего будущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ и социальных сетях распространяется видео хладнокровного расстрела людей в Новой Зеландии. Пока неподтвержденные полицией кадры якобы сняты стрелком, из чего можно предположить, что он делал запись, когда убивал людей.

У террориста было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации". Так, на рожках для автомата Брентона Тарранта видна надпись на русском языке "Сражение при Каргуле 1770" – это русско-турецкая война, а также "Битва при Булаир 1913".

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Место
Новая Зеландия
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандерам нацистам, совет задуматься не подойдет, у них мозгов нет.. захватывая храмы православной церкви, только усиливают к ним ненависть и скорость уничтожения этих тварей бандер)))
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