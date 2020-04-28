Бронированный поезд диктатора КНДР Ким Чен Ына имеет роскошную мебель и дорогую внутреннюю отделку, а сопровождают лидера Северной Кореи проводницы из "бригады удовольствий".

Об этом сообщается в материале The Sun. Известно, что поезд перевозит бронированный Mercedes Кима, иногда его сопровождает другой автомобиль с личным мобильным туалетом.

Ким Чен Ын в своем поезде The Sun

Ким Чен Ын в своем поезде Quartz

В 20 вагонах есть отдельная просторная гостиная с розовыми кожаными диванами, современный конференц-зал и офис со спутниковым телевидением, а также камбуз, где можно попробовать изысканную кухню.

Журналисты назвали поезд Ким Чен Ына "поездом удовольствий". Проводницы из его команды высокие и красивые, а также, по данным журналистов, должны быть девственницами. Девушек проверяют на специальных медосмотрах.

Ким встречает китайских чиновников на своем поезде в 2018 году The Sun

Считается, что диктатор запустил кампанию по найму "бригады удовольствий" или "Гиппеумджо" в 2015 году.

Проводницы получают по 1400 фунтов стерлингов (более 47 тысяч гривен) – огромную как Северной Кореи сумму – прежде чем стать частью "Гиппеумджо".

Проводницы поезда The Sun

В поезде также постоянно есть множество любимых импортных продуктов Ына и высококлассный алкоголь. По данным СМИ, Ким особенно неравнодушен к швейцарскому сыру, шампанскому Cristal и коньяку Hennessy.

Отец диктатора Ким Чен Ир ненавидел летать и использовал очень похожий бронепоезд, чтобы путешествовать по Северной Корее и с государственными визитами в Китай, Россию и Восточную Европу. Ким Чен Ир обладал богатым вкусом и аппетитом к роскошным банкетам, пьянкам и караоке.

Поезд Ким Чен Ына, 2010 год The Sun

Как правило, каждый раз, когда лидер Северной Кореи путешествует, с ним отправляются три поезда высокой степени безопасности.

Охранники на заранее подготовленном поезде проверяют безопасность путей и ищут на станциях бомбы, затем следует поезд с лидером КНДР и его ближайшим окружением, а третий поезд везет телохранителей и припасы.

Поезд в северо-восточном Китае во время визита Ким Чен Ына 2019 года The Sun

Каждый вагон пуленепробиваемый, что делает поезд намного тяжелее и медленнее, чем среднестатистический – он не может ехать быстрее, чем 37 миль (почти 60 км) в час.

Прибытие лидера Северной Кореи в РФ на бронированном поезде:

Напомним, недавно поезд Ким Чен Ына со спутника сфотографировали возле элитной резиденции диктатора в городе Вонсан на восточном побережье КНДР.

Как писал OBOZREVATEL:

36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.

Бывший дипломат Северной Кореи Тхэ Ен Хо заявил, что Ким Чен Ын, скорее всего, действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем и не может ходить. Однако он отсек версию с операцией.

При этом министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль назвал фейком сообщения о серьезной болезни или смерти лидера КНДР.

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