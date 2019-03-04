Со времен великого Аристотеля известно, что "все льстецы — прихвостни" и в очередной раз я в этом убедился, глядя на атмосферу встречи президента Ильхама Алиева с деятелями азербайджанской культуры, которая прошла на днях в Баку и надо сказать, прошла в лучших традициях советского агитпрома.

Вроде прожил я немало и уже давно бы мне надо привыкнуть к тому уровню подхалимажа, которым обычно сопровождаются эти встречи, но каждый раз находятся особо изощренные деятели этого сословия, которые выдают такие "перлы", что не знаешь как на них реагировать.

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Вот и на сей раз в дружном строю особо одаренных подхалимов из числа деятелей культуры появился свой лидер и им стал так называемый "народный писатель" Анар, который предложил назвать новый жилой поселок для этой псевдоинтеллигенции не иначе, как "Гейдарабад", тем самым переплюнув своей лестью к правящей семье аж саму Зейнаб Ханларову, которая с советских времен известна азербайджанскому обществу своим примитивным подхалимажем ко всем руководителям Азербайджана.

Когда я смотрел эту встречу президента Азербайджана с так называемой творческой интеллигенцией, то невольно с грустью проводил параллели с тем, как прошла недавно похожая встреча президента Путина в Кремле с российскими деятелями культуры, где все-таки нашлось несколько смельчаков, попросивших помиловать Сенцова и Серебренникова, преследуемых по политическим мотивам.

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Почему же среди моих земляков, приглашенных на эту встречу, не нашлось ни одного деятеля, который поднял бы свой голос в защиту хотя бы одного политзаключенного, которых в Азербайджане почти 200 человек, среди которых много молодежи? Какая же вы интеллигенция, если вы боитесь говорить на эту тему и занимаетесь только тем, что всю жизнь пресмыкаетесь перед властью?

Когда в 1999 году умер академик Дмитрий Лихачев, то говорили что умерла совесть русского народа. А где же ваша совесть, жители Гейдарабада?

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