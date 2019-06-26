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Рамис Юнус
Рамис Юнус
Американский политологВсе статьи автора

Имена тех, кто предал Украину

9.7т

Делегация Азербайджана 24 июня в Страсбурге в полном составе поддержала резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ.

Надеюсь власти Украины и Грузии постараются запомнить имена тех, кто предал Украину и Грузию, несмотря на то, что эти страны всегда защищали территориальную целостность Азербайджана.

Новости
ПАСЕ как монпансье

Нужно запретить въезд в Украину и Грузию этим продажным представителям режима Путина в парламенте Азербайджана: Самед Сеидов(глава), Эльшан Гасанов, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа,Сабир Гаджиев, Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Ровшан Рзаев и Вюсал Гусейнов.

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Автор
Рамис ЮнусРамис Юнус
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
Источник
Источник:Facebook Рамиса Юнуса
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ах, автор!.. "Миротворцем" вдохновлённый, что ж ты о русских позабыл сказать? Они ведь тоже всех запомнят поимённо - и тех, кто "против" был, и тех, кто "за". :)
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
А против граждан Норвегии, Германии, Франции и т.д. очко у свинопёрых жим-жим хрюкать?)))) Ссыкуны опущенные!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А что, кто-то клялся мамой в верности Украине? Вы уже всех достали
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