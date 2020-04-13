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13 апреля • обновлено в 22:18
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Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море: Россия в панике объявила слежку

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Ракетный эсминец ВМС США USS Porter 13 апреля выдвинулся из акватории Средиземного моря и вошел в Черное море.

Сообщение об этом появилось на официальной странице 6-го флота ВМС США в Twitter и сразу же вызвало панику в Российской Федерации.

"USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит в Черное море из Средиземного моря. Он будет работать со странами-партнерами по Черному морю для обеспечения безопасности в море", – отмечается в посте 6-го флота ВМС США.

Эсминец ВМС США USS Porter

Эсминец ВМС США USS Porter

Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

Сразу же после этого, передает ТАСС, в Национальном центре управления обороной России заявили, что Черноморский флот страны-агрессора взял на сопровождение американский корабль.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18:30 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец УРО "Портер" ВМС США", – заявили в российском ведомстве, отметив, что силы и средства Черноморского флота будут следить за действиями американского военного судна.

Эсминец ВМС США USS Porter

Эсминец ВМС США USS Porter

Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
США
Тег
Черное море
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