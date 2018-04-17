Радзиховский ответил по поводу ядерной войны из-за Сирии

В ответ на гипотетический удар США по системам ПРО России в Сирии Кремль мог бы ответить симметричным ударом, и это "еще один сюжет приближения к термоядерной войне".

"Но один шажок и полномасштабная термоядерная война – это две совершенно разные вещи", - сказал "Обозревателю" российский журналист Леонид Радзиховский.

По его словам, "ответный удар России" – это очень общая формула. Что значит – удар по ПВО? Важны конкретные вещи: по каким системам ПВО, с какими жертвами, насколько русских об этом предупредили? Это беспредметный разговор, это примерно как сказать: "он ранен". Ему перочинным ножом палец покорежили или шрапнель в живот попала. И то, и другое – рана", - заметил журналист.

Он допустил, что "русские могли бы нанести симметричный удар по каким-то системам ПВО, которые находятся в Сирии".

Тем не менее, "представить себе, что сразу началась бы Третья мировая война с массовым запуском межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками во все стороны – это, по-моему, абсолютно невероятно", - убежден Радзиховский.

"Обозреватель" спросил: "Допускаете, что есть определенные болевые точки, определенная критическая масса действий, которые могут привести к масштабному ответному удару России?" "Если бы такой массы не было, то зачем вообще нужны ракеты? Для смеха, что ли? Порадоваться? Естественно, термоядерные ракеты производятся за безумные деньги не просто, чтобы таскать по площади их деревянный макет", - признал он.

Вместе с тем он заверил: логика военных профессионалов с обеих сторон – "что Мэттиса, что Герасимова" - отлична от логики безответственных журналистов. "В отличие от них, бросаться фразами про армагеддон они не будут", - сказал Радзиховский.

Как писал "Обозреватель", силы противовоздушной обороны России и Сирии не сбили ни один из более 100 снарядов, выпущенных США и союзниками по объектам по производству химвеществ в Дамаске и к западу от Хомса, - говорится в сообщении Европейского командования США.