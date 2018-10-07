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ПолитикаЭкономика
Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Путину - 66: чего же он достиг за свою жалкую никчемную жизнь

5.4т

Сегодня у Путина день рождения. Ему 66. Третьей шестёрки, разве что, не хватает для этого гопника из ленинградской подворотни и гэбэшного подонка.

Чего же он достиг за свою жалкую никчёмную жизнь, разрушившую жизнь сотен миллионов (без преувеличения) других людей?

* Убил, в прямом смысле, сотни тысяч человек: от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев… и много кого ещё. Серийный убийца.

* Превратил Россию в страну-изгоя.

* Совершил государственный переворот, незаконно захватил и узурпировал власть, уничтожил конституционный строй и демонтировал государство.

* Уничтожил все ветви власти.

* Уничтожил институты выборов и сменяемости власти.

* Уничтожил федерализм.

* Установил диктатуру.

* Уничтожил развивавшуюся демократию и заменил её на фашизм.

* Уничтожил развивавшийся капитализм и заменил его на бандитский неофеодализм.

* Порвал в клочья экономику страны.

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В Чечне начинаются заворушки: Путин, трепещи!

* Уничтожил фондовый рынок.

* Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.

* Ввёл против собственного народа продуктовое эмбарго и приказал уничтожать бульдозерами импортные высококачественные продукты питания.

* Развалил инфраструктуру, образование, науку, культуру и здравоохранение.

* Установил профессиональные, социальные и политические лифты строго по принципам отрицательного отбора и идеальной антимеритократии.

* Воссоздал политические репрессии и политических заключённых.

Новости
Психологический портрет Путина

* Сделал своих друзей и родственников долларовыми мультимиллиардерами.

* Сделал из людей народонаселение.

* Опустил больше половины российского народонаселения в бедность.

* Опустил больше четверти российского народонаселения в нищету.

* Сделал из большинства российского народонаселения зомбированных скотов.

* Совершил и продолжает совершать военные преступления и акты международного терроризма, диверсий и саботажа по всему миру.

Где же тот мальчик, который скажет, наконец, что король-то голый?!

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Путин потерял связь с реальностью и готовится к войне

Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, садистом, серийным убийцей, особо опасным преступником-рецидивистом, скрывающимся за маской главы государства.

В день его рождения я желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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Саймон
Саймон
В этот знаменательный день пожелаем хуйлу успешно откинуть копыта уже в этом году.
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Doc
Doc
Саймон, А зачем Украине война вблизи ее границ? Ведь после смерти Путина случится то что было после смерти Сталина, Грозного, Петра 1 - "смутное время", при этом в текущих условиях уже стоит вопрос выживания слишком многих групп - так что у них начнется гражданская война. Украине и миру сейчас это не надо - надо чтоб Путин и дальше топил Рашку (при этом не слишком быстро - так как карлик может психануть и даже ядреную кнопку нажать - ему то терять уже почти нечего)
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Nikola Igor
Nikola Igor
Это ещё не весь список:1) Опустил всех россиян(теперь они опущенки). 2) Бросил жену. 3) Засадил Кабаевой 4) Покрывает геев (Баширов,Петров, Жириновский и ещё 140 млн.народонаселения). Желающие продолжаем...
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guskov alexander
guskov alexander
почему этот слава рабинович до сих пор не герой украины ?
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Doc
Doc
guskov alexander. А за что ему давать то героя? Вот Путина лет через 30 можно и наградить - он ведь так хорошо уничтожает главного врага Украины
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