Сегодня у Путина день рождения. Ему 66. Третьей шестёрки, разве что, не хватает для этого гопника из ленинградской подворотни и гэбэшного подонка.
Чего же он достиг за свою жалкую никчёмную жизнь, разрушившую жизнь сотен миллионов (без преувеличения) других людей?
* Убил, в прямом смысле, сотни тысяч человек: от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев… и много кого ещё. Серийный убийца.
* Превратил Россию в страну-изгоя.
* Совершил государственный переворот, незаконно захватил и узурпировал власть, уничтожил конституционный строй и демонтировал государство.
* Уничтожил все ветви власти.
* Уничтожил институты выборов и сменяемости власти.
* Уничтожил федерализм.
* Установил диктатуру.
* Уничтожил развивавшуюся демократию и заменил её на фашизм.
* Уничтожил развивавшийся капитализм и заменил его на бандитский неофеодализм.
* Порвал в клочья экономику страны.
* Уничтожил фондовый рынок.
* Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.
* Ввёл против собственного народа продуктовое эмбарго и приказал уничтожать бульдозерами импортные высококачественные продукты питания.
* Развалил инфраструктуру, образование, науку, культуру и здравоохранение.
* Установил профессиональные, социальные и политические лифты строго по принципам отрицательного отбора и идеальной антимеритократии.
* Воссоздал политические репрессии и политических заключённых.
* Сделал своих друзей и родственников долларовыми мультимиллиардерами.
* Сделал из людей народонаселение.
* Опустил больше половины российского народонаселения в бедность.
* Опустил больше четверти российского народонаселения в нищету.
* Сделал из большинства российского народонаселения зомбированных скотов.
* Совершил и продолжает совершать военные преступления и акты международного терроризма, диверсий и саботажа по всему миру.
Где же тот мальчик, который скажет, наконец, что король-то голый?!
Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, садистом, серийным убийцей, особо опасным преступником-рецидивистом, скрывающимся за маской главы государства.
В день его рождения я желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом.
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