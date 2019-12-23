Путин замахнулся на "исконно русскую" часть Украины: Пристайко поставил его на место

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что слова президента России Владимира Путина об "исконно русской" части Украины являются манипуляцией историей и игрой на эмоциях.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Укринформу". "Знаете, история – не очень надежный советник в политических делах. К историческим аргументам, как правило, обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: тот, кто заглядывается на чужую землю, видит за рубежом какие-то "исконные территории", – приходит к плохому финалу", – сказал он.

Вадим Пристайко "24"

Пристайко еще раз подчеркнул, что Украина – независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то поэтому и Украина уже стала свидетелем, как манипуляции фактами и эмоциями ведут к настоящей войне и забирают человеческие жизни, разрушают семьи и наше общее будущее", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

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