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23 декабря • обновлено в 11:30
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Путин замахнулся на "исконно русскую" часть Украины: Пристайко поставил его на место

2.3т
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что слова президента России Владимира Путина об "исконно русской" части Украины являются манипуляцией историей и игрой на эмоциях.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Укринформу". "Знаете, история – не очень надежный советник в политических делах. К историческим аргументам, как правило, обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: тот, кто заглядывается на чужую землю, видит за рубежом какие-то "исконные территории", – приходит к плохому финалу", – сказал он.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

"24"

Пристайко еще раз подчеркнул, что Украина – независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то поэтому и Украина уже стала свидетелем, как манипуляции фактами и эмоциями ведут к настоящей войне и забирают человеческие жизни, разрушают семьи и наше общее будущее", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Пресс-конференция Путина
Персоны
Владимир Путин Вадим Пристайко
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Пусть забывчивый Вова сначала вернёт Кенигсберг Германии, Карелию – Финляндии, а Курилы - Японии. А то - здесь помню, здесь не помню, а здесь скрепы заворачивали.
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1
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Опять рвутся кaцaпcкие пepдaки. И всего то лишь от того, что Украины опять провела своим буем по их сальным губешкам
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хо Хол, Твою мамашку уже оприходовали в рот и хвост. Поэтому ты здесь хрюкаешь.
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Хо Хол
Хо Хол
Levitsky Valery, я думаю, что даже когда твою мамашу оприходуют посторонние люди против ее воли, вы с батей будете выдавать это за перемогу.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дырку от бублика ты получишь, а не юг Украины!
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