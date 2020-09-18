Путин, Трамп и Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии-2020

В Гарвардском университете состоялась 30-я церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) 2020 года. Это одна из самых известных антинаград мира, которой отмечают самые остроумные, необычные или бесполезные научные достижения за год.

Как пишет ВВС, в этом году одним из лауреатов премии в области медицинского образования был назван президент России Владимир Путин.

Шнобелевский комитет заявил, что награда вручается за "использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, как политики имеют большее практическое влияние на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи".

Вместе с Путиным лауреатами премии названы президент США Дональд Трамп, занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Еще один победитель этого года – американский антрополог Метин Эрен из Государственного исследовательского университета в Кенте, штат Огайо. Он получил премию в области материаловедения за изготовление ножа из собственного замороженного кала.

Метин Эрен и еще несколько антропологов заморозили фекалии, сделали из них лезвие – и попытались разрезать охлажденное в холодильнике мясо. Однако их затея окончилась провалом – нож ничего не разрезал, а лишь оставлял на поверхности мяса отвратительные коричневые следы.

Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции получил Шнобелевскую премию в области акустики. Вместе с несколькими коллегами он поместил китайского аллигатора в камеру, заполненную гелием, – и регистрировал, как это поменяет тембр издаваемых рептилией звуков.

Как известно, вдыхая гелий, люди начинают разговаривать очень высоким голосом. Это происходит потому, что этот газ обладает гораздо меньшей плотностью по сравнению с воздухом и не так сильно нагружает голосовые связки, которые начинают вибрировать с более высокой частотой.

Ученые изучали, как аллигаторы и другие рептилии "общаются" между собой, то есть пытались объяснить значение тех или иных звуков, которые они производят. В частности, ученые намеревались доказать, что при помощи тембра "голоса" эти животные могут рассказать собратьям по виду о своем размере. Уже известно, что такой способностью обладают млекопитающие и птицы.

"Частота резонанса речевого тракта будет в целом ниже при больших размерах тела, потому что воздух вибрирует в более обширном пространстве. Мы не знали, что у рептилий тоже есть резонанс. Например, у лягушек, у земноводных, его нет. Поэтому нам нужно было доказать, что у крокодилов действительно есть резонанс", – объяснил Ребер свой эксперимент.

После того как аллигаторов заставили подышать гелием, ученые сумели доказать, что размер их тела действительно связан с тембром издаваемых ими звуков. "Впрочем, я не проверял, могут ли эти животные воспринимать такую информацию", – уточнил лауреат.

Другие обладатели Шнобелевских премий-2020:

Психология – разработка метода идентификации нарциссистов при помощи изучения их бровей.

Премия мира – правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых постоянно звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали.

Физика – австралийские ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили приз за определение в ходе эксперимента, что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте.

Экономика – попытка установить взаимосвязь между неравенством доходов в разных странах мира со средним количеством поцелуев в рот.

Менеджмент – группа из пяти китайских наемных убийц, которые перепоручили совершение преступления друг другу, в результате чего жертва не пострадала.

Энтомология – сбор доказательств, что многие энтомологи (ученые, которые изучают насекомых) боятся пауков, которые насекомыми не являются.

Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году проходила онлайн, в качестве денежного приза победителям вручали банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов.

Читайте на OBOZREVATEL, как прошло вручение Шнобелевской премии в 2019 году.