Вот и подошла к своему концу эпопея с очень загадочным полетом российского Боинг 777 авиакомпании Nordwind Airlines.

Аэроплан вылетел из Москвы 28 января без пассажиров и груза и приземлился в столичном аэропорту Каракаса вечером того же дня. Собственно говоря, этот перелет никому не был бы интересным, если бы не отсутствие на борту пассажиров и груза. Теперь известно, что именно этот борт имеет скорее грузо-пассажирскую конфигурацию, поскольку заявлено о его компоновке, состоящей из 49 мест бизнес класса и 228 мест эконом класса, всего 277 мест. Это при том, что данная модель Боинга, позволяет разместить до 550 пассажирских мест.

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В любом случае, ожидалось, что из Венесуэлы самолет, скорее всего, прибудет с каким-то грузом, нежели с пассажирами. Самолет простоял в аэропорту Каракаса до сегодня, и только в четверг отчалил из страны, в которой национальная валюта утратила любой, даже шуточный смысл. По прибытии самолета во Внуково, представители авиакомпании заявили, что и назад он прилетел порожняком – без пассажиров и груза. Похоже на то, что в РФ начали практиковать межконтинентальные перелеты аэропланов просто для того, чтобы размять крылья и попугать перьевые облака.

В самом деле, там никому не кажется странным, что огромный самолет порожняком летит 10 тыс. километров в одну сторону, и назад летит – тоже пустым. То есть, двадцать тысяч километров самолет преодолел лишь для того, чтобы перевезти "ничто". Причем, самолет летал не сам по себе, а по заданию известной государственной (по сути) компании "Роснефть". Именно она зафрахтовала самолет для такого необычного рейса. Насколько известно, ни в Роснефти, ни в Nordwind Airlines никого не посадили и даже не выгнали за такое бестолковое расточительство.

Но этот странный полет имеет одно интересное обстоятельство. Вчера, 30 января, когда указанный выше Боинг 777 стоял на стоянке аэропорта Каракас, туда прилетел еще один российский самолет – Боинг 757, но летел он не прямо из Москвы, а сначала совершил посадку в аэропорту Дубай, Арабские Эмираты, где его облепили инкассаторские автомобили, а потом – совершил посадку в Касабланке (Марокко) и Ашпаргуше (Каса-Бланка).

Мы не возьмемся утверждать смысл этой рокировки, но что уже совершенно ясно, второй Боинг явно что-то привез из Дубая, после чего, в первый Боинг что-то погрузили и он взял прямой курс на Москву.

Поскольку российская авиакомпания и МИД РФ наотрез отказываются комментировать эти перелеты, то скорее всего, Венесуэла окончательно попрощалась со своим золотым запасом, находившимся на территории Венесуэлы. Тот ореол таинственности, который был придан Москвой этой операции, говорит о том, что желтый металл не просто прибыл в Москву, а прибыл тайно, без официального учета.

В самом деле, если бы из Смоленской площади или Кремля последовало заявление о том, что в Москву доставлено некоторое количества золота в обеспечение ранее выданных кредитов, то никому бы не было интересно копаться в этих делах. Но если на эти мероприятия надвинули чехол мрачной тайны, то вполне можно допустить, что кредит был выдан государством РФ государству Венесуэла, а вот обеспечение кредита, которое уже почти наверняка приведет к его полному списанию, как это уже было в отношение Кубы или Сирии, например – пошло в пользу того, кто и принимает решение о списании долга.

Таким образом, напрашивается единственный логичный вывод из этой комбинации, в стиле Остапа Бендера. Только что мы наблюдали процесс, в результате которого Путин и еще несколько близких к нему лиц, в частности – глава правления Роснефти Герхард Шредер, стали богаче на двадцать тонн золота. Причем, Венесуэла стала беднее примерно на эти же 20 тонн, кстати – РФ пока еще ничего не потеряла, но это – номинально, до того момента, когда долг будет списан. Итого, две страны получат дырку на двадцать тонн желтого металла, а российско-немецкая братва получила материал для унитазов, водопроводных кранов и даже тренажеров.

Как говорил герой старого мультика: "А хотя бы я и жадный, зато – от души!"

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