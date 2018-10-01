''Путин - спаситель Запада'': в Германии рассказали о любви к России

В Германии есть сильное российское влияние, потому многие немцы симпатизируют президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил немецкий журналист Борис Райтшустер. По его словам, одна из главных причин таких настроений в Германии - сильнейший антиамериканизм, особенно в элитах.

"Потом - историческая близость России и Германии тянется еще со времен Романовых и Екатерины ІІ. Помните, Бисмарк говорил, что Россия и Германия должны быть в хороших отношениях. До сих пор многие немцы не осознают, что между ними есть другие страны. В их сознании Россия и Германия - это соседи. И когда даже известные политики выступают и говорят: русским и немцам нужно решить, что делать с Украиной, то у меня это вызывает аллергическую реакцию", - отметил Райтшустер.

Он отметил, что третья причина - это сильнейшее российское лобби.

"До сих пор в Германии живет много КГБшников, которые работают на Москву. Есть еще хамелеонская способность Путина казаться правым и одновременно левым, чему симпатизируют местные националисты и левые, которые считают, что Путин - списитель коммунизма. Его любят даже религиозные консерваторы, которые считают, что Путин религиозный спаситель западной цивилизации", - подытожил журналист.

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