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ПолитикаЭкономика

''Путин - спаситель Запада'': в Германии рассказали о любви к России

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В Германии есть сильное российское влияние, потому многие немцы симпатизируют президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил немецкий журналист Борис Райтшустер. По его словам, одна из главных причин таких настроений в Германии - сильнейший антиамериканизм, особенно в элитах.

"Потом - историческая близость России и Германии тянется еще со времен Романовых и Екатерины ІІ. Помните, Бисмарк говорил, что Россия и Германия должны быть в хороших отношениях. До сих пор многие немцы не осознают, что между ними есть другие страны. В их сознании Россия и Германия - это соседи. И когда даже известные политики выступают и говорят: русским и немцам нужно решить, что делать с Украиной, то у меня это вызывает аллергическую реакцию", - отметил Райтшустер.

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Он отметил, что третья причина - это сильнейшее российское лобби.

"До сих пор в Германии живет много КГБшников, которые работают на Москву. Есть еще хамелеонская способность Путина казаться правым и одновременно левым, чему симпатизируют местные националисты и левые, которые считают, что Путин - списитель коммунизма. Его любят даже религиозные консерваторы, которые считают, что Путин религиозный спаситель западной цивилизации", - подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Ангела Меркель впервые похвалила действия Путина в Сирии.

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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
«...просуществует столько времени , сколько понадобиться России и Германии согласовать условия...» Украина просуществует ещё не одну сотню лет... А, Германия с Россией недоговорятся НИКОГДА... примером тому певая мировая, вторая мировая... ВСЕГДА Россия воевала против Германии, несмотря на ВСЕ подписанные до того договоры.
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Графский Степан
Графский Степан
Сколько раз говорил хохложопым идиотам, что их помойка просуществует столько времени , сколько понадобиться России и Германии согласовать условия))) 3-5-7 не важно, но это произойдет. И даже этот русофоб Борька об этом начал догадываться))))
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Торба Пильпо
Торба Пильпо
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