Путин сделал выпад в адрес Макрона из-за Сирии

Президент России Владимир Путин призвал главу Франции Эммануэля Макрона избегать голословных обвинений касательно Сирии.

"Продолжен обмен мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений об имевшем место применении химического оружия в городе Дума. Владимир Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого необходимо избегать голословных обвинений в чей-либо адрес. Главное же – следует воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия", – сообщила пресс-служба президента РФ.

Отмечается, что во время телефонного разговора стороны были удовлетворены "направлением по приглашению сирийского правительства экспертов ОЗХО".

"Обсуждены конкретные возможности взаимодействия России и Франции по оказанию содействия миссии ОЗХО в ее работе. Лидеры поручили министрам обороны и иностранных дел поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки", – подчеркнули в пресс-службе Путина.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля Путин также призвал воздержаться от любых действий в Сирии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.