''Путин разочаровал Крым'': стало известно о катастрофе на полуострове

Президент России Владимир Путин в ближайшее время вряд ли решится на какие-то широкомасштабные акции, потому что реакция Запада на события у Керченского пролива была достаточно острой.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его мнению, российский президент попал в собственную ловушку.

"Путин сам себя загнал в ловушку, из которой пытается каким-то образом выйти. Поэтому из Крыма наших моряков перевезли в Москву, чтобы там их обрабатывать и как-то влиять на них. Кроме того, Путин не хочет будоражить общественное мнение в Крыму, потому что там уже начались серьезные процессы, когда наших ребят задержали и бросили в тюрьму", — пояснил он.

Владимир Путин BBC

Богдан уверен, что ситуация в Крыму тяжелейшая. Население уже не воспринимает того, что было в 2014 году — оно разочаровано и может действовать не так, как этого хотелось бы Кремлю.

"Накануне праздников вряд ли Путин решится проигнорировать мнение мирового сообщества. А событие, произошедшее в районе Керченского пролива, все же не достигло цели", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент 12 декабря принял резолюцию, призывающую к ужесточению санкций Евросоюза против России из-за агрессии по отношению к Украине.

В документе призвали РФ немедленно освободить украинских военнослужащих, захваченных 25 ноября в Черном море, которые должны получить статус военнопленных.