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ПолитикаЭкономика
Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Путин расстался с надеждой сохранить репутацию

6.7т

Похоже, Путин уже совсем расстался с надеждой сохранить репутацию человека, с которым можно иметь дело.

Посудите сами: в международной политике на высшем уровне, в целом, царят довольно жесткие нравы. Там можно блефовать, быть коррумпированным, жестоким, даже кровавым. Там можно многое. И все равно с тобой будут иметь дело.

За одним исключением: с тобой не будут иметь дело, если ты все время врешь. Не потому, что это некий абстрактный грех. Нет, там, на это не обращают внимания.

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С тобой не будут иметь дело потому, что это не имеет практического смысла. Какой смысл с тобой договариваться, если неизвестно: будешь ты выполнять договоренности или нет? А может ты опять врешь? А может ты передумаешь и когда тебе станет невыгодно выполнять договор - ты опять обманешь?

Путина уже столько раз ловили на вранье (например, по поводу химического оружия, "зеленых человечков" или вот последний случай - с Петровым-Бошировым), что восстановить репутацию договороспособного человека ему уже невозможно.

Похоже, только один бравый Трамп все еще хочет с ним о чем-то договориться. Да и то, оптимизм его, по-моему, убывает с каждым днем...

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П.С. Одно я никак не возьму в толк: зачем он все время врет? Ну никто же за язык не тянет. Можно же и просто промолчать. Пусть брешут какие-нибудь чины из МИДа или Минобороны типа Захаровой и Конашенкова.

Почему наврать хочется именно самому? Откуда эта тяга? Нет ли здесь какой-то болезненной патологии? Ведь явно же деструктивно ведет себя даже по отношению к своим собственным интересам!

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж. Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?...)))))))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Отодвинули от кормушки " птенца гнезда Гайдарова" - и сразу в попозицию ! Ну -ка, расскажи, правдолюб, сколько имущества РФ было разворовано, когда им "руководил" А.Кох ?
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Савченко Александр, сколько Кох украл - єто дело прошлое. Єтих денег уже не вернешь. А вот сколько СЕЙЧАС крадет клика путена тебя не интересует ? Тупой раб.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...да не уж то больше чем Вова?))) Саня, скажи своим - методичку пора менять...третий год про Коха все "поете", что он вор...тебя сейчас карманы выворачивают и лохом делают, а ты, "терпила", про Коха все усираешься...)))))))))))))))
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