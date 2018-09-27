Похоже, Путин уже совсем расстался с надеждой сохранить репутацию человека, с которым можно иметь дело.

Посудите сами: в международной политике на высшем уровне, в целом, царят довольно жесткие нравы. Там можно блефовать, быть коррумпированным, жестоким, даже кровавым. Там можно многое. И все равно с тобой будут иметь дело.

За одним исключением: с тобой не будут иметь дело, если ты все время врешь. Не потому, что это некий абстрактный грех. Нет, там, на это не обращают внимания.

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С тобой не будут иметь дело потому, что это не имеет практического смысла. Какой смысл с тобой договариваться, если неизвестно: будешь ты выполнять договоренности или нет? А может ты опять врешь? А может ты передумаешь и когда тебе станет невыгодно выполнять договор - ты опять обманешь?

Путина уже столько раз ловили на вранье (например, по поводу химического оружия, "зеленых человечков" или вот последний случай - с Петровым-Бошировым), что восстановить репутацию договороспособного человека ему уже невозможно.

Похоже, только один бравый Трамп все еще хочет с ним о чем-то договориться. Да и то, оптимизм его, по-моему, убывает с каждым днем...

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П.С. Одно я никак не возьму в толк: зачем он все время врет? Ну никто же за язык не тянет. Можно же и просто промолчать. Пусть брешут какие-нибудь чины из МИДа или Минобороны типа Захаровой и Конашенкова.

Почему наврать хочется именно самому? Откуда эта тяга? Нет ли здесь какой-то болезненной патологии? Ведь явно же деструктивно ведет себя даже по отношению к своим собственным интересам!