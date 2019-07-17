Путин предлагал Зеленскому "спасти" Донбасс? Появились новые детали разговора

Президент России Владимир Путин предлагал главе украинского государства "внешнюю поддержку" разрешения конфликта на Донбассе.

Такие детали раскрыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "АиФ". Так, говоря о Минских договоренностях и "нормандском формате", он сказал: "Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые Минские соглашения. Эта позиция была четко подтверждена президентом В. Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом В. Зеленским 10 июля".

При этом российский чиновник продолжает цинично утверждать, что решение проблемы на Донбассе лежит на плечах Киева.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

"Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер", – заявил Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД РФ также утверждает, что Кремль ожидает от Киева, что "недавние заверения о готовности полностью выполнять Минские договоренности оформятся в практическую политику после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 года".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!