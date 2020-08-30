Путин позвонил Лукашенко и пригласил в Москву: детали разговора

Президент России Владимир Путин 30 августа провел очередной телефонный разговор с Александром Лукашенко, который занимал пост главы Беларуси пят сроков подряд, но теперь легитимность его президентства не признают.

Поводом для звонка стал его день рождения – белорусскому лидеру в воскресенье исполнилось 66 лет. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что в ходе разговора с главой РФ Лукашенко обсуждал "актуальные вопросы" и ситуацию в Беларуси.

"Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны. Главы государств еще раз подтвердили, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз будут решать проблемы совместно на основе принципов Договора о Союзном государстве и ОДКБ", – цитирует издание пресс-службу белорусского лидера.

При этом кремлевские СМИ заявляют, что Путин и Лукашенко условились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

Добавим, что этот звонок главы РФ стал уже их пятой телефонной беседой с начала протестов после белорусских выборов. Каждый раз они обсуждали ситуацию, сложившуюся в стране. Так, в Кремле подтвердили, что "готовы обеспечить безопасность братского государства", помимо этого, Путин информировал коллегу о своих переговорах по этому поводу с представителями Евросоюза.

Путин и Лукашенко договорились о личной встрече в Москве (Сайт Кремля)

Отметим, что Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Такая дата фигурировала в его биографии до 2010 года. Сейчас на официальном сайте главы государства днем рождения значится 31 августа, но многие лидеры продолжают поздравлять его 30-го числа.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин выдвинул претензии Западу из-за "легитимных" выборов в Беларуси. Он заявил, что сомневается в абсолютной честности тех, кто не согласен с их результатами.

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