В Судане произошел военный переворот

В Судане, где ранее были замечены российские наемники "Вагнер", произошел военный переворот.

В столице Хартум улицы стали патрулировать численные силы военных. Также известно, что группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике суданской столицы, передает телеканал Al-Hadath.

Суданская армия взяла под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение. 75-летний президент страны Омар аль-Башир подал в отставку и взят под домашний арест. Отмечается, что сейчас в Хартуме проходит экстренное заседание главного командования армии Судана.

Журналист "Голоса Америки" Харун Маруф в своем Twitter сообщил об аресте экс-вице-президента Али Османа Таха и Ахмеда Харуна, главы партии Национальный конгресс. Также сообщается об аресте губернатора Хартума Абдула Рахима Мухаммеда Хусейна.

Ожидается, что военный совет будет возглавлять Судан в течение одного года.

На улицах столицы усилили мены безопасности и разместили дополнительные подразделения армии. Замечена передислокация бронетехники к президентскому дворцу.

Суданские радиостанции и телеканалы прекратили привычное вещание и транслируют военные марши.

Омар аль-Башир правил в Судане 30 лет. Кстати, к власти он пришел также путем военного переворота. За это время Судан превратился в страну-изгоя с разрушенной экономикой, несмотря на наличие запасов нефти.

В 2008 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира за геноцид в Дарфуре.

В результате военного переворота в проигрыше может оказаться Россия, которая имела хороши отношения с правящей властью. В прошлом году Судан предложил России создать свою военную базу на Красном море, что укрепило бы ее претензии играть большую роль в регионе.

Reports of arrest of ex-Vice President Ali Osman Taha and Ahmed Haroun, head of the National Congress Party. Haroun took over from Al-Bashir just last month. Also reports of arrest of Khartoum's governor, Abdul Rahim Mohammed Hussein.