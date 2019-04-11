|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Судане произошел военный переворот

2.9тЧитать материал на украинском

В Судане, где ранее были замечены российские наемники "Вагнер", произошел военный переворот.

В столице Хартум улицы стали патрулировать численные силы военных. Также известно, что группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике суданской столицы, передает телеканал Al-Hadath.

Суданская армия взяла под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение. 75-летний президент страны Омар аль-Башир подал в отставку и взят под домашний арест. Отмечается, что сейчас в Хартуме проходит экстренное заседание главного командования армии Судана.

Новости
"Он из Судана": в сети показали необычного воина ООС

Журналист "Голоса Америки" Харун Маруф в своем Twitter сообщил об аресте экс-вице-президента Али Османа Таха и Ахмеда Харуна, главы партии Национальный конгресс. Также сообщается об аресте губернатора Хартума Абдула Рахима Мухаммеда Хусейна.

Ожидается, что военный совет будет возглавлять Судан в течение одного года.

Омар аль-Башир

Омар аль-Башир

Омар аль-Башир и Владимир Путин

Омар аль-Башир и Владимир Путин

На улицах столицы усилили мены безопасности и разместили дополнительные подразделения армии. Замечена передислокация бронетехники к президентскому дворцу.

Суданские радиостанции и телеканалы прекратили привычное вещание и транслируют военные марши.

Омар аль-Башир правил в Судане 30 лет. Кстати, к власти он пришел также путем военного переворота. За это время Судан превратился в страну-изгоя с разрушенной экономикой, несмотря на наличие запасов нефти.

Омар аль-Башир и Владимир Путин

Омар аль-Башир и Владимир Путин

В 2008 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира за геноцид в Дарфуре.

В результате военного переворота в проигрыше может оказаться Россия, которая имела хороши отношения с правящей властью. В прошлом году Судан предложил России создать свою военную базу на Красном море, что укрепило бы ее претензии играть большую роль в регионе.

Военный переворот в Судане

Военный переворот в Судане

Соцсети

Военный переворот в Судане

Военный переворот в Судане

Соцсети

Военный переворот в Судане

Военный переворот в Судане

Соцсети

Военный переворот в Судане

Военный переворот в Судане

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия наращивает военное присутствие в Африке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
13
149
Смешно
5
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
путин пидарас!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванов Петр
Иванов Петр
"Путин помог? В Судане произошел военный переворот" Не не Путин. Как хохлы в майдан поверили. Слава Судану, Судану слава!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Иванов Петр, а где находится роддом где такие уёбки рождаются?! Надо людей предупредить
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения