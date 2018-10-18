Когда представители ГУ ГШ ВС РФ уничтожили главаря террористической "ДНР", коллаборанта Александра Захарченко, я сообщил, что Россия будет использовать это убийство лишь в пропагандистских целях в отношении Украины. Так оно и происходило.

Расстрел студентов в Керчи, произошедший 17 октября, Россия также будет использовать против Украины в пропагандистских целях. Однако, это другая природа пропаганды.

Это не пропаганда нагнетания войны, а всего лишь инерция этой пропаганды. Российские пропагандисты будут также как и в случае с убийством А. Захарченко, использовать керченский расстрел в лживой враждебной пропаганде против Украины.

Новости Результат подарка Путина

Со стороны агентов российских вражеских спецслужб возможны теракты в крупных городах на материковой территории Украины для имитации мести.

Основная версия расстрела учащихся колледжа, это заранее спланированное и исполненное преступление ФСБ.

Уловив новый российский тренд на грядущее закручивание гаек, кто-то из руководства ФСБ, а я так предполагаю на уровне Лубянки, решили организовать массовые убийства.

Но почему именно была выбран Керчь, - пограничный город с Россией, находящийся вдалеке от материковой Украины?

Новости Последствия патриотического психоза

Потому, что в оккупированном Крыму находится слишком много российских оккупационных силовиков, сотрудников ФСБ, полиции и пр., которые осуществляют репрессивно-карательные функции в отношении представителей крымскотатарского народа и прочих коренных народов Крыма.

Всем этим силовикам хочется кушать. Система легального материального поощрения и продвижения по карьерной лестнице в России строится на количественных показателях. В частности, в некоторых нормах внутриведомственных приказов МВД и ФСБ содержатся предписания о том, что сотрудник не должен снижать количество возбужденных дел по сравнению с предыдущим кварталом, иначе он рискует остаться без премий и карьеры.

Со сталинских времен человекоубийственная система власти в России кардинально не изменилась. При Сталине на местах требовали увеличения плана по количеству расстреливаемых лиц. При Путине сначала создают поводы для увеличения плана по репрессиям в виде взрывов жилых домов в Москве и прочих терактов, а потом требуют различных репрессий и ужесточений.

Поэтому массовое убийство в Крыму, возможно, было совершено с молчаливого одобрения Путина.

Крымским оккупационным силовикам нужен был очередной повод для начала новой волны репрессий. Вот они этот повод и создали. Нашли ярого сторонника Путина и убийств украинцев, что следует из картинок на странице убитого, воспользовавшись его конфликтом с преподавателями, в канве российской пропаганды накачали убийцу всякой ересью о "фашистах" и вынудили расстрелять людей в колледже. Тем более что в оккупированном Крыму осуществляется жесткая милитаристическая риторика на всех уровнях. Даже на уровне "культуры", ставятся спектакли, где молодые люди в форме НКВД расстреливают выдуманных врагов народа.

Когда каждый день на экранах мелькает оружие, пропагандируются убийства и насилия, после того, как зомбированному подростку этой шовинистической пропагандой дается боевое оружие с целью убить людей, такие существа убивают фанатично, легко и без лишних эмоций. Кроме того, очевидцы утверждали, что убийца действовал с двумя сообщниками.

Вероятно, эти два сообщника, это спецназовцы ФСБ, которые осуществляли оперативное прикрытие, они такие же соучастники массового расстрела. Такое подозрение обосновывается еще и тем, что двое других соучастников ушли с места преступления незамеченными.

Большинство силовиков в оккупированном Крыму, приезжие из России. Они чувствуют себя в оккупированном Крыму так, как оккупировавшие Судеты немцы во время 2й мировой войны.

На одном из российских пропагандистских телеканалов было заявлено о том, что к преступлению могут быть причастны представители крымскотатарского народа.

Значит, к очередному витку репрессий необходимо готовиться крымскотатарскому народу и прочим коренным народам Крыма. Иными словами, массовый расстрел людей совершен умышленно с целью оправдания необходимости нового витка насилий и репрессий в оккупированном Крыму, а также для ужесточения, так называемого антиэкстремистского законодательства, но это уже на более высоком, федеральном уровне.

Стало быть, скоро в Крыму возрастет количество оккупационных полицаев и прочих силовиков, а на улицу опасно будет выходить без документов.

Поскольку АР Крым, является территорией Украины, СБУ обязано по факту совершения массового убийства в Керчи возбудить уголовное дело и его расследовать.

То, что представители правоохранительных органов не имеют доступа на оккупированную территорию, этот фактор снижает качество расследования преступления.

Они могут расследовать это преступление на основании содержащихся в Интернете различных материалов, сюжетов той же самой вражеской российской пропаганды, осуществлять допросов лиц, прибывших с оккупированной территории, которым известно о преступлении, сотрудничать с адвокатами потерпевших и пр.