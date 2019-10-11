Путин натравил Нидерланды на Украину из-за катастрофы МН17: названа причина

Повлияв на Нидерланды, чтобы инициировать дополнительное расследование катастрофы МН17, Россия пытается создать информационный шум вокруг причастности Украины.

Такое мнение выразил замдиректора Центра исследований армии Михаил Самусь, передает "Апостроф". По его словам, так РФ выиграет время в ожидании изменения политической конъюнктуры в Европе.

"Россия пытается провести операции по "затуманиванию" информационного пространства. Ввыдвигает новые и новые гипотезы случившегося. Вопрос – "почему Украина не закрыла воздушное пространство" – она поднимает регулярно, если другие версии не работают", – подчеркнул Самусь.

Он добавил: украинское высшее военное командование не предполагало, что Россия решится на открытую агрессию, а потому не стали закрывать небо выше 6 тыс. метров.

"Если бы украинские генералы понимали ситуацию более четко, что Россия – это враг, который будет использовать все имеющиеся средства, в частности "Бук-М1", можно было бы закрыть небо и выше", – отметил Самусь.

"Если бы Украина перекрыла воздушное пространство, Россия могла бы направлять туда любые свои средства противовоздушной обороны и сбивать украинские военные самолеты, а так пришлось сбить малазийский Boeing. Это может придумать только больной мозг. Поэтому упоминание о перекрытии неба над зоной АТО – это размывание информационного пространства", – добавил он.

По словам эксперта, Украина, пытаясь разобраться в решении нидерландского парламента, является участницей информационной операции Кремля.

"Отправка установки "Бук-М1" не могла произойти без приказа высшего руководства РФ. Не могли ребята из какого-то дивизиона сами сесть на машину и уехать, причем за границу. То есть это было на уровне российского президента Владимира Путина, а потом этим занимался Генеральный штаб. Привлечь Путина к физической ответственности будет проблематично. Разве что в России состоится переворот", – заявил Самусь.

Он подчеркнул, что сейчас глава РФ пытается оттянуть время, надеясь на развал НАТО и ЕС.

"Теперь Россия будет играть в дурачков, устраивать шоу Соловьева и Кисилева прямо во время судебного процесса – я в этом не сомневаюсь. Это будет противно, мерзко и неинтересно. Но я не думаю, что это может как-то навредить процессу. Существуют конкретные доказательства спутниковой разведки США, которые могут доказать до сантиметра, куда и откуда ехал "Бук", и куда летела ракета", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.

8 октября парламент Нидерландов проголосовал за дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram