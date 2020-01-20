Путин нагло врет: Сайдик сказал, кто воюет на Донбассе

Сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия. Подтверждению тому служат подписи представителей страны под Минскими соглашениями.

Об этом заявил представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группу Мартин Сайдик "Коммерсанту".

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини, Леонида Кучмы и Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние — и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ", – заявил Сайдик.

Он подчеркнул, что Россия не является посредником в конфликте.

"Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница — это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример", – добавил Сайдик.

"Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой миссии, то 80–90% отказов в доступе приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник", – сказал Сайдик.

По его словам, в Минских соглашениях написано об особом статусе для Донбасса "на фоне общей децентрализации Украины".

"Никаких других слов и понятий там нет. Россия, мне кажется, пока отказывается говорить о том, как будет восстановлена территориальная целостность Украины согласно духу и букве минских соглашений", – заявил он.

Россия является стороной конфликта на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе. При этом данные заявления не раз опровергались доказательствами присутствия российских военных. Так Россия перебросила на Донбасс бойцов из подразделения специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

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