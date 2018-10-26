Президент России Владимир Путин по традиции в очередной раз выступил на XV ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба “Валдай” в Сочи.

Моё впечатление: Хозяин, вольготно развалившись в кресле, вещает своим подданным. Иностранные гости его не смущают. Разве может евразийского Правителя смутить их присутствие? Пусть привыкают.

Мания величия Путина после избрания на очередной срок явно усилилась. А в его выступлении опять звучат “шутки-прибаутки”, которые российские и зарубежные СМИ затем цитируют. На большом экране за спиной Путина транслируются его перлы-цитаты из предыдущих выступлений. Чтобы не забывали. Например, такая: “Медведь… тайги… своей никому не отдаст”.

Не отдаст? Или уже отдал? Может, Владимир Владимирович забыл, как в 2004 году добровольно передал Китаю 337 кв. км российской территории? Или как в 2017 году подарил Китаю кусок земли площадью 4,7 кв. км на Дальнем Востоке в 60 километрах от Уссурийска?

В случае с Китаем это только верхушка айсберга. В 2015 году Россия сдала в аренду на 49 лет 115 тысяч гектар земли в Забайкальском крае. По цене 250 рублей за гектар. За все 49 лет Россия получит около 28 миллионов долларов США. Меньше 600 тысяч в год. Копейки. Зачем? Не хватает на войну? Так один вылет одного стратегического бомбардировщика на бомбёжку в Сирию стоит дороже. Странно, не правда ли?

Согласно одному из пунктов этого договора, в случае успешной работы в течение трёх лет Россия передаст Китаю ещё 200 тысяч гектар в аренду. Думаю, уже передали. Кто же об этом скажет? Путин?

В Еврейской автономной области и Хабаровском крае китайцы арендуют более 400 тысяч гектаров земли. Была подписана договорённость о передаче Китаю в аренду двух миллионов гектаров леса в Тунгиро-Олекминском районе. Список можно продолжать.

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В Сибири, на Дальнем Востоке лес вырубается нещадно и идёт эшелонами на юг – в Китай. В российской тайге есть места, где российские законы не действуют, российского суда нет, а российские полицейские такие места предпочитают обходить стороной. Там действуют свои, “китайские” законы, и чужих там не любят. Вы об этом не знаете, господин Президент?

В 2010 году бывший президент России Медведев подарил Норвегии 90 тысяч квадратных километров акватории Баренцева моря. Российской территории. Это по размеру несколько больше, чем Ленинградская область (83,9 тыс. кв. км). На отошедшей к Норвегии территории огромные запасы нефти – 1,9 млрд. баррелей. Здесь добывалось 60% всего российского улова рыбы и морепродуктов в Баренцевом море. Зачем подарил-отдал? Ведь Норвегия входит в НАТО, а значит, её флот теперь ближе к российским городам. Так кто расширяет НАТО на Восток? НАТО или тандем Путин-Медведев?

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Если это забота о безопасности страны, то очевидно, что это не так, а вот свою выгоду бывший президент Медведев, видно, поимел. Да только забыл спросить россиян, а они-то хотели этого? А Владимир Владимирович, нынешний президент России, новый, так сказать, дарит, сдаёт в аренду землю тем же китайцам, это тоже для безопасности страны? Или, опять же, для экономической выгоды России? Наверное, россияне возделывать землю не умеют, ведь там, где землю арендовали китайцы и засыпали её непонятными “удобрениями” для ускоренного роста овощей, несколько лет и расти потом ничего не может. А самое интересное, что они эти выращенные для россиян овощи сами в пищу не употребляют. Для себя отдельно сажают, тут же рядом. Или вы этого не знаете, господин Путин? Или просто глаза закрыли, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать? А российскому народу положены для “дач” сотки, да и те скоро отнимут. Вы ведь знаете, что если людям дать землю, они для себя вырастят и потом пойдут излишки продавать на рынок, лучше жить станут, только вам этого и не надо как раз, вот вы и печётесь о российской земле через Китай.

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А дальше смотрите, на Валдайском форуме 2018 Путин продолжает уже про ядерное оружие: если по России нанесут ядерный удар, то агрессор будет уничтожен, а все 146 миллионов россиян как мученики прямиком попадут в рай. И каяться в грехах даже не надо, особенно всей кремлёвской верхушке во главе с Владимиром Владимировичем. Стыдно основ православия не знать. Там про суд же какой-то написано. Но если господин Путин – сам Господь, то он и лучше знает, конечно. Правда, до сих пор зачем-то хранит партийный билет несуществующей Коммунистической партии Советского Союза. Наверное, на Небесах тоже двойные стандарты – для своих и для народа. Круто.

Теперь даже в общеизвестных мелочах собственной официальной биографии президент Путин врёт. Он считает себя крутым разведчиком и при любом удобном случае вставляет в свою речь фразы вроде “Я служил в разведке” в различных вариантах. Вот и опять озвучил, что он прослужил 20 лет в разведке, что жизнь и работа его в то время была посвящена “международной деятельности”. Да только вот в официальной биографии написано, что В.В. Путин “в разведке” прослужил с 1985 по 1991 год, плюс ещё год обучения в Краснознамённом институте КГБ. Максимум семь лет. Семь, а не двадцать. Зачем врать-то? Славы, что ли, не хватает?

“Прёт” у господина Путина. Деньги налево и направо. Землю налево и направо. Недра российские в свой карман, оттуда поимел, там взял, тут погрозил, здесь поимел – и всё. Самый уважаемый, самый почитаемый. Вор и убийца. Вор – это и так давно понятно. А убийца – потому что чужим даёт, отбирая у своих, потому что своих убивает, у них всё отнимая, потому что сажает невинных, потому что лезет везде и убивает своих и чужих, потому что всё прибрал к рукам со своей командой, выстроил систему обмана снизу доверху, называется “секта Путина”. Все поклоняются, а он на троне в одном лице Путин – Господь – Сатана. Только Господь тут лишний.