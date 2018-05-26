Но куда хуже – второй момент, который даже сам по себе может вызвать большие неприятности, а в совокупности с другими – подавно.

По сути, уже зафиксировано и подтверждено доказательствами главное обстоятельство – самолет сбит ракетой, выпущенный штатным ЗРК ВС РФ с территории Украины. Один уже этот факт хоронит "гибрид" полностью и окончательно. Но это – чуть позже, когда выводы комиссии будут закреплены соответствующим судебным решением и от него можно будет отталкиваться дальше. Тем не менее, официально оглашено участие штатной российской техники и кадровых военных ВС РФ в обстреле самолета, хоть на сегодня еще не установлена роль государства РФ в этой катастрофе.

Между прочим эта часть заявления – очень важна. Как мы помним, после отравления семьи Скрипалей в Великобритании и обнаружении российского следа, премьер-министр Тереза Мэй дала Москве несколько дней времени для того, чтобы самостоятельно найти виновных в этой атаке и передать их в руки правосудия. Все помнят, как громко ржали тогда в РФ с этого "ультиматума", кстати – напрасно ржали. Москве был дан шанс отмежеваться от теракта и не покрыть себя позором терроризма. Путин даже не понял, какой это был шанс. Точно так же и сейчас, уже всем понятно, что военнослужащие просто физически не смогут поехать кататься на снаряженном ракетами ЗРК за 500 км от расположения части и просто пострелять во что придется.

Понятно, что это – допущение и суд не может выстраивать свое решение на допущениях, но в данном случае, других вариантов объяснения произошедшего просто нет. Если допустить, что в российской армии офицеры могут уехать кататься на своей боевой технике в другую страну и там немного пострелять, то в этом случае надо понимать, что завтра офицеры могут поехать в Польшу и пострелять Искандерами и если там окажется ядерная боеголовка, то это – нелепая случайность.

Тем не менее, Москве дали время для того, чтобы самостоятельно найти виновных, привлечь их к ответственности и снять, хоть так грязно, ответственность с государства РФ.

Но, как мы отмечали выше, в Москве сидят калиброванные тупицы, которые не понимают подобных тонкостей. Особенно это касается МИДа, где убитые коксом Лавров и алкоголичка Захарова слабо ориентируются в пространстве и времени, а потому – ничего вменяемого выдать не могут просто по этой причине. Там просто некому просчитать ситуацию на более или менее отдаленную перспективу. Мало того, те деятели, которые держались близко к властным коридорам и не утратили способности просчитать выпавшие расклады – уже смылись, ибо любой из них не несет ничего хорошего.

А дело вот в чем. Самолет вылетел из Нидерландов и по большей части пассажиры были гражданами Голландии. Самолет не зашел в воздух РФ, а потому – подтверждение командной цепочки на применение оружия по самолету, на самый верх, будет формальным поводом для фиксации акта агрессии с последующим основанием для объявления войны.

Выше мы упоминали дело Скрипалей, которое уже сейчас трактуется как акт агрессии, совершенной спецслужбами РФ на территории Великобритании, с применением оружия массового поражения. А кроме того, на подходе официальные выводы комиссии по расследованию гибели правительственного Ту-154 под Смоленском, в результате которого Польша потеряла все свое высшее руководство. На сегодня имеется только промежуточный вывод, говорящий о том, что расследование авиакатастрофы, проведенное силами российских следственных органов, было сфальсифицировано и его выводы – не соответствуют действительности. Уже речь идет о том, что на борту сработало взрывное устройство, приведшее к падению самолета и гибели всего польского правительства. Уже этот факт и то, что российские следователи намеренно выдали ложную информацию о причинах катастрофы указывают на виновника трагедии, но дальнейшее расследование уже даст полное, официальное заключение, в котором Москва окажется террористом и убийцей. Это будет означать ровно то же самое, что и в первых двух случаях — casus belli, основание для объявления войны.

Это – серьезное отличие от эпопеи с корейским Боингом, ибо уже в отношение трех стран НАТО, Москва допустила действия, которые дают основание объявить ей войну. Причем, это основание появляется у всего Альянса.

Вот так лысый гопник порулил своей страной и сделав круг в 18 лет, опять завел ее в питерскую подворотню, но уже с клеймом страны-террориста, которое будет невозможно смыть. Формально этого еще не случилось, но во всех трех случаях ситуация находится в полушаге и позорная табличка не прибита не потому, что нет оснований, а потому, что все это произойдет одновременно. Этот мусор под коврик уже не замести.