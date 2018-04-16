"Путин будет мстить за Сирию": Боровой рассказал, что ждет Украину

После удара США, Великобритании и Франции по Сирии появилась опасность повышения российской террористической активности в Украине.

Об этом в блоге на "Обозревателе" заявил российский предприниматель и политик Константин Боровой.

"Я опасаюсь повышения российской террористической активности там, где она не получит немедленного ответа. После истории в Сирии, да и еще перед парадом 9-го мая, Путин — опасен. Опасен для всех — для нас в России, опасен для Украины, Грузии. Где он будет восстанавливать лицо и свою репутацию — сказать трудно. Но безусловно, провокаций ожидать следует. Наиболее вероятное направление — Украина. Действия будут провокационными и гибридными. Путин будет мстить, такова его природа и такое у него на сегодня маниакальное состояние психики", – отмечает Константин Боровой.

По его мнению, удар западной коалиции по Сирии не решит главных проблем в стране.

"Коалиция не хочет вмешиваться в сирийский политический процесс и реагирует только на варварство, например, на использование химического оружия. Поэтому у демократической сирийской оппозиции больших надежд на западную коалицию быть не должно. Участвовать в военных действиях, которые должны привести к какому-то политическому результату, коалиция не хочет. Настаивает на политическом процессе. Понятно, что пока там Путин и Асад, эффективного политического процесса не будет. Нужно еще некоторое время для того, чтобы западная коалиция в этом убедилась сама", – утверждает Боровой.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии в ответ на применение Асадом химического оружия против гражданских лиц.