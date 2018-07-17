"Пусть Трамп учит русский": Жириновский предложил США поделить мир с РФ

Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия и США должны разрушить многополярный мир и подчинить все остальные страны себе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, неадекватный политик намекнул на то, что доминирующую роль в этом союзе будет выполнять именно его страна, поэтому американскому президенту Дональду Трампу стоило бы выучить русский язык. Свои нездоровые размышления Жириновский озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Сценарий должен быть наш. И самое главное — конечный результат — стратегическое сотрудничество и партнерство Москва — Вашингтон. Многополярный мир опасный: Евросоюз, НАТО, США, Китай, Япония — не получится ничего. Только на двоих. И Хельсинки должен быть местом встречи... И пора Трампу учить русский язык", — поделился оторванными от реальности планами он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Жириновский заявил, что Россия, принимающая активное участие в войне в Сирии, должна присвоить себе все ее Средиземноморское побережье.