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"ПТН-ПНХ": у британского министра обнаружили туалетную бумагу с Путиным

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В Министерстве обороны Великобритании посетители заметили рулон туалетной бумаги с лицом российского президента Владимира Путина и крайне оскорбительной подписью по-русски.

Об этом пишет Daily Mail, отметив, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон очень гордился своей жесткой позицией по отношению к Путину еще с момента вступления на свою должность.

"Некоторые посетители заметили в его туалете в Министерстве обороны рулон туалетной бумаги с лицом Путина и крайне оскорбительной подписью по-русски", – пишет издание.

"ПТН-ПНХ": у британского министра обнаружили туалетную бумагу с Путиным

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В газете так же напомнили, что на прошлой неделе Уильямсон предупредил Восток, чтобы тот "не связывался" с Великобританией, так как Лондон ввел в эксплуатацию новые малозаметные истребители F-35B Lightning II.

Гэвин Уильямсон

Гэвин Уильямсон

Provided by Associated Newspapers Limited

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, итальянская актриса, модель и певица, 43-летняя дочь Орнеллы Мути, знаменитой звезды кинематографа, Найке Ривелли была шокирована туалетной бумагой с лицом президента России Владимира Путина на прилавках одесских магазинов.

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Место
Великобритания
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Красавчег👍
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Файбер Моня, у кого это у "нас в Украине", чмо ты удмуртское? ты как срало в дырку деревянного сортира в тайге так и будешь срать... насмешил, слопатоед!
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Файбер Моня
Файбер Моня
Фотография явно сделана у нас в Украине. В Великобритании для облицовки используют плитку другого формата. ))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Файбер Моня, правильно подметил, фармат как уложена не минестерского уровня а деревенская без вкуситса особенно зазоры(я незнаю как это правильно называетса) между полом и стеной😂 должны быть плинтуса! Дальше плитку, паркет... начинают ложить с дальнейшего угла! Ну это так азы дизайна.
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