"ПТН-ПНХ": у британского министра обнаружили туалетную бумагу с Путиным

В Министерстве обороны Великобритании посетители заметили рулон туалетной бумаги с лицом российского президента Владимира Путина и крайне оскорбительной подписью по-русски.

Об этом пишет Daily Mail, отметив, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон очень гордился своей жесткой позицией по отношению к Путину еще с момента вступления на свою должность.

"Некоторые посетители заметили в его туалете в Министерстве обороны рулон туалетной бумаги с лицом Путина и крайне оскорбительной подписью по-русски", – пишет издание.

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В газете так же напомнили, что на прошлой неделе Уильямсон предупредил Восток, чтобы тот "не связывался" с Великобританией, так как Лондон ввел в эксплуатацию новые малозаметные истребители F-35B Lightning II.

Гэвин Уильямсон Provided by Associated Newspapers Limited

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, итальянская актриса, модель и певица, 43-летняя дочь Орнеллы Мути, знаменитой звезды кинематографа, Найке Ривелли была шокирована туалетной бумагой с лицом президента России Владимира Путина на прилавках одесских магазинов.

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